MotoGP-Liveticker Argentinien: Aprilia-Doppelspitze, Quartararo in Problemen Die MotoGP in Termas de Rio Hondo im Liveticker +++ Aprilia-Duo am Freitag an der Spitze +++ Morbidelli schneller als Quartararo +++ Zwei Honda direkt in Q2 +++

Bericht Status: Beendet 00:38 ¡Buenas noches! Damit geht der Trainingstag hier im Ticker zu Ende. Morgen erwarten uns die Qualifyings der drei Klassen sowie der zweite Sprint der MotoGP. Wir sind gespannt, wie sich dieses kurzes Rennen auf dieser Strecke entwickeln wird. Wir wünschen eine gute Nacht und sagen bis morgen!



Der Zeitplan für Samstag (in MESZ)

13:40-14:10 Uhr: Moto3 Training 3

14:25-14:55 Uhr: Moto2 Training 3

15:10-15:40 Uhr: MotoGP Freies Training



15:50-16:05 Uhr: MotoGP Q1

16:15-16:30 Uhr: MotoGP Q2

17:50-18:05 Uhr: Moto3 Q1

18:15-18:30 Uhr: Moto3 Q2

18:45-19:00 Uhr: Moto2 Q1

19:10-19:25 Uhr: Moto2 Q2



20:00 Uhr: MotoGP Sprint (12 Runden) 22:08 MotoGP: Direkt für Q2 qualifiziert sind: Aleix Espargaro (Aprilia)

Maverick Vinales (Aprilia)

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati)

Luca Marini (VR46-Ducati)

Johann Zarco (Pramac-Ducati)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Takaaki Nakagami (LCR-Honda)

Franco Morbidelli (Yamaha)

Alex Rins (LCR-Honda) 22:06 MotoGP T2: Auch KTM in Q1 Brad Binder ist als Zwölfter der beste KTM-Fahrer. Sein Rückstand auf die Spitze beträgt nur sechs Zehntelsekunden. Jack Miller beendet den Tag mit knapp 0,9 Sekunden Rückstand als 17. und Vorletzter. 21:59 MotoGP T2: Aprilia-Doppelführung Aleix Espargaro fährt neue Bestzeit und führt nun vor Vinales. Hinter dem Aprilia-Duo folgt die Ducati-Armada Bezzecchi, Marini, Zarco, Bagnaia und Martin. Noch zwei Minuten. 21:58 MotoGP T2: Aprilia greift an Vinales fährt neue Bestzeit und Aleix Espargaro ist hinter Bezzecchi neuer Dritter. Aprilia kann hier fast nach Belieben die Latte höher legen. 21:57 MotoGP T2: Quartararo verbessert sich, aber Der Ex-Weltmeister reduziert seinen Rückstand auf 0,6 Sekunden. Damit ist er aber weiterhin nur 13. Gleichzeitig verbessert sich sein Yamaha-Teamkollege Morbidelli auf Rang sieben.

21:52 MotoGP T2: Quartararo nicht happy Am Kurvenausgang ist die Yamaha extrem unruhig. Bemerkenswert ist, dass heute bisher Morbidelli klar besser unterwegs ist als Quartararo.



Morbidelli ist mit einer halben Sekunde Rückstand Elfter. Quartararo fehlen neun Zehntelsekunden, womit er 13. ist. 21:47 MotoGP T2: Immer mehr fliegende Runden Das Aprilia-Duo setzt sich an die Spitze, aber der Weltmeister ist noch schneller. Somit führt nun Bagnaia vor Aleix Espargaro, Vinales, Martin und Bezzecchi. Es kommen aber noch einige schnelle Zeiten. 21:36 MotoGP T2: Ein weicher Vorderreifen Interessanterweise arbeitet bisher nur Jorge Martin mit dem weichen Vorderreifen. Der Vorteil des großen Ducati-Feldes ist, dass alle anderen auf Martins Daten zugreifen können und somit sehen, ob dieser Reifen eine Option ist oder nicht.

21:34 MotoGP T2: Augusto Fernandez fährt wieder Der Rookie hat sich eine neue Lederkombi angezogen und verlässt mit seiner zweiten GasGas wieder die Box. Das ist ein gutes Zeiten, dass sich Augusto Fernandez bei dem Sturz nicht verletzt hat. 21:27 MotoGP T2: Himmel wird immer dunkler Die dunklen Regenwolken ziehen immer mehr zu. Es wirkt, als würde die Sonne untergehen. Kommt noch Regen? In diesem Training bleibt noch etwas mehr als eine halbe Stunde. Momentan nimmt aber niemand eine Zeitattacke in Angriff.

21:25 MotoGP T2: Gute Zeit von Rins Alex Rins zählt zu den wenigen Fahrern, die sich verbessert haben. Aktuell hält der LCR-Honda-Fahrer die Bestzeit in diesem Training. Im Gesamtergebnis ist er Fünfter – nur vier Zehntelsekunden hinter der Vinales-Bestzeit.



Gar nicht gut läuft es für Joan Mir, der mit seiner Honda immer noch Letzter ist. Mehr laden