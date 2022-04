MotoGP-Liveticker Argentinien: Aprilia feiert erste Pole - Bagnaia in Q1 raus

Marini: "Das ist einfach unglaublich"

Luca Marini (VR46-Ducati; 3.): "Diese erste Startreihe ist für all die Leute, die seit dem frühen Morgen so schwer gearbeitet haben. Sie haben es geschafft, all die Arbeit, die normalerweise zwei Tage dauert, in gerade mal acht Stunden zu bewältigen. Das ist einfach unglaublich! Vielen Dank an alle und an Ducati für diesen tollen Job!"



"Ich bin sehr zufrieden, denn diese erste Startreihe entspricht dem Potenzial, das wir uns vorstellen. Daran könnte ich mich gewöhnen. Zu Beginn der Saison hatten wir ein paar Probleme, haben die aber schnell gelöst. Jetzt will ich auch bei den kommenden Rennen in diesem Bereich mitfahren."