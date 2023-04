MotoGP-Liveticker Argentinien: Marco Bezzecchi triumphiert souverän im Regen

Marco Bezzecchi: "Regen normal nicht meine Stärke"

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati; 1.): "Ich bin natürlich überglücklich! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Als ich heute morgen aufgewacht bin, hatte ich ein merkwürdiges Gefühl. Ich spürte, dass ich schnell sein kann. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich so schnell sein würde. Der Regen machte mir Angst, denn normalerweise ist das bei MotoGP-Rennen nicht meine Stärke."



"Heute aber hatte ich vom ersten Meter an ein richtig gutes Gefühl und habe meinem Motorrad gut zugeredet. Dieses Gefühl ist wirklich unglaublich. Vielen Dank an alle in der VR46-Akademie, an Ducati, an das ganze Team, an meine Familie und an alle meine Freunde. Das ist ein großartiger Tag!"