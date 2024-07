MotoGP-Liveticker Assen: Bagnaia-Sieg, Marquez-Strafe - das war der Renntag

In einer Woche geht's weiter

Mit Assen ist das achte Rennwochenende der MotoGP-Saison 2024 Geschichte. Doch es stehen immer noch zwölf Saisonevents aus - das bedeutet, dass noch maximal 444 Punkte zu holen sind.



Die nächsten werden schon in einer Woche am Sachsenring vergeben. Dann melden wir uns pünktlich zu den Freitagstrainings mit einer neuen Ausgabe unseres MotoGP-Livetickers zurück. In der Zwischenzeit versorgen wir Dich in unserer Motorrad-Rubrik wie immer mit den wichtigsten Reaktionen und Updates.

Grand Prix von Katar: Francesco Bagnaia (Ducati)