MotoGP-Liveticker Assen: Bagnaia triumphiert, Quartararo stürzt zweimal

Erstes Statement von Fabio Quartararo

Bei 'Canal+' sagt der Weltmeister über seinen Sturz und die Kollision mit Aleix Espargaro: "Ein Rookie-Fehler. Ich wollte am Anfang zu sehr attackieren. Aus solchen Fehlern kann ich für die Zukunft lernen. Es war wirklich ein dummer Fehler."



Warum ist Quartararo weitergefahren? "Ich wollte noch ein paar Punkte sammeln, aber ich sah, dass das Motorrad ein Problem hat. Deshalb kam ich an die Box. Mein Team hat mir gesagt, dass ich weiterfahren soll, falls es zu regnen anfängt. Wir müssen den Sturz analysieren. Das Hinterrad ist abrupt weggerutscht."



Was hat er zu Espargaro in der Aprilia-Box gesagt? "Ich wollte mich entschuldigen. Er war heute der Sieger, weil er die Pace dafür hatte. Ich habe mich für meinen Fehler entschuldigt. Er ist ein sehr gutes Rennen gefahren."