MotoGP-Liveticker Assen: Das war der verregnete Trainingstag

Was macht das Wetter morgen?

Die Wettersituation bleibt instabil. Am Samstag soll es aber erst am späten Nachmittag nach den Qualifyings regnen. Aber in Assen weiß man nie! Morgen erwarten uns in allen drei Klassen spannende Trainings und Qualifyings. Dazu haben wir das erste MotoE-Rennen. Für heute verabschieden wir uns aus dem Ticker und sagen bis morgen!



Der Zeitplan für Samstag:

09:00-09:40 Uhr: Moto3 FT3

09:55-10:40 Uhr: MotoGP FT3

10:55-11:35 Uhr: Moto2 FT3



12:35-12:50 Uhr: Moto3 Q1

13:00-13:15 Uhr: Moto3 Q2

13:30-14:00 Uhr: MotoGP FT4

14:10-14:25 Uhr: MotoGP Q1

14:35-14:50 Uhr: MotoGP Q2

15:10-15:25 Uhr: Moto2 Q1

15:35-15:50 Uhr: Moto2 Q2

16:25 Uhr: MotoE Rennen 1 (7 Runden)