MotoGP-Liveticker Assen: Die Qualifyings und der Sprint

Moto3-Qualifying: Die Stimmen der Top 3

David Munoz (BOE-KTM; 1.): "Das lief heute richtig gut für mich, unglaublich! Ich muss mich beim Team bedanken für den großartigen Job. Der hat es möglich gemacht, dass ich jetzt hier stehe. Vielen Dank!"



Joel Kelso (Prüstel-CFMoto; 2.): "Ich bin natürlich überglücklich. In den Qualifyings sind wir immer stark. Diesmal glaube ich aber, dass wir auch im Rennen gute Chancen haben werden. Seit dem Sachsenring haben wir etwas Grundlegendes am Motorrad verändert. Das hat den Unterschied bewirkt von einem der schlechtesten Ergebnisse, die ich in meiner Karriere hatte, hin zu der Stärke, die wir heute gezeigt haben. Das Team hat wirklich hart gearbeitet und mein Gefühl für das Motorrad ist jetzt richtig gut. Ich vertraue dem Team und freue mich wirklich auf morgen."



Riccardo Rossi (SIC58-Honda; 3.): "Ich freue mich sehr. Ein dritter Platz in einem Qualifying, das ist natürlich kein Rennen und auch kein Podium. Aber für mich ist das wie ein Sieg, einfach alles! Das Jahr lief für mich bisher sehr seltsam. Beim ersten Test gehörte ich zusammen mit zwei anderen Fahrern zu den Stärksten. Als es dann in die Rennen ging, bin ich öfters gestürzt. Es war eine Achterbahnfahrt, unter der ich mental sehr gelitten habe. Ich würde sagen, es war die schwierigste Phase meines Lebens. Jetzt aber stehe ich hier und freue mich wirklich sehr."