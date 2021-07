13:32

Der Zeitplan für Samstag:

3. Freies Training

09:00-09:40 Uhr: Moto3

09:55-10:40 Uhr: MotoGP

10:55-11:35 Uhr: Moto2

11:50-12:20 Uhr: MotoE



Qualifying:

12:35-12:50 Uhr: Moto3 Q1

13:00-13:15 Uhr: Moto3 Q2

13:30-14:00 Uhr: MotoGP 4. Freies Training

14:10-14:25 Uhr: MotoGP Q1

14:35-14:50 Uhr: MotoGP Q2

15:10-15:25 Uhr: Moto2 Q1

15:35-15:50 Uhr: Moto2 Q2

16:10 Uhr: MotoE E-Pole