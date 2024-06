MotoGP-Liveticker Assen: Bagnaia-Sieg, Marquez-Crash - so lief der Sprint

MotoGP-Update: Espargaro wohl verletzt

Nach seinem heftigen Abflug im Sprintrennen ist Aleix Espargaro für weiterführende Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Sky Italia besteht der Verdacht auf einen Bruch des Mittelhandknochens der rechten Hand und ein Problem mit dem rechten Fuß.



Auch Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori ist nach seinem Sturz in der Klinik. Er haben einen schweren Schlag auf den Rücken bekommen. Ob beide morgen an den Start gehen können, bleibt also mehr als fraglich.