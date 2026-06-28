MotoGP-Liveticker Assen: Die Rennen aller Klassen am Sonntag

Sprint: Trackhouse düpiert das Werksteam

Trackhouse hat Aprilia im Sprint von Assen den ersten Doppelsieg der Teamgeschichte beschert und dabei sogar das Werksteam in den Schatten gestellt. Raul Fernandez setzte sich vor Ai Ogura durch, während Marco Bezzecchi und Polesetter Jorge Martin nur die Plätze vier und fünf belegten.



Ausschlaggebend war vor allem die Startphase: Martin büßte nach starkem Start wegen nachlassenden Hinterradgrips kontinuierlich an Tempo ein, während Bezzecchi in den ersten Runden nicht das gleiche Vertrauen wie im Training hatte und erst spät aufholen konnte.



Der WM-Leader machte vor allem ein fehlendes Fahrgefühl und mehr Unruhe im Motorrad für den Rückstand verantwortlich. Fernandez geht wiederum mit viel Rückenwind ins Hauptrennen und verbessert gleichzeitig seine Chancen auf eine Vertragsverlängerung bei Trackhouse.