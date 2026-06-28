MotoGP-Liveticker Assen: Die Rennen aller Klassen am Sonntag
MotoGP-Liveticker Assen: Die Rennen aller Klassen am Sonntag
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MotoGP Warm-up: Zwischenstand
Das Training gibt den Fahrer die Gelegenheit zu sehen, wie sich die Gripverhältnisse durch den Regen über Nacht entwickelt haben. Für den Moment liegt Bezzecchi mit 1:32.095 Minuten vorn. Bagnaia, Mir, Diggia und Ogura folgen dahinter. Allerdings ändert sich die Reihenfolgen praktisch mit jeder Runde.
MotoGP Warm-up: Letzte Vorbereitungen
Die MotoGP rückt als einzige Klassen vor dem Rennen für ein zehnminütiges Warm-up aus. Über Nacht hat es in Assen gewittert, jetzt herrscht aber wieder wolkenloser Sonnenschein. Die Luft hat im Moment 24 Grad, der Asphalt 28 Grad. Das dürfte im Laufe des Tages noch in die Höhe schnellen.
Bei den Reifen sehen wir in dieser kurzen Session eine Mischung aus den Medium- und Soft-Varianten sowohl am Vorder- als auch am Hinterrad.
Ducati in Assen im Hintertreffen?
Vor dem Grand Prix in Assen steckt Ducati im Schatten von Aprilia. Im Sprint landeten gleich vier RS-GP unter den ersten fünf, einzig Fabio Di Giannantonio durchbrach als Dritter den Aprilia-Reigen. Marc Marquez musste sich mit Rang sechs begnügen und sprach anschließend von einem "Safe-Mode": Nach seiner Schulteroperation fehle ihm auf dem flüssigen TT Circuit das nötige Vertrauen, um ans Limit zu gehen.
Francesco Bagnaia wurde nach einer Tracklimits-Strafe noch von Platz sechs auf sieben zurückversetzt. Dennoch sieht der Italiener Potenzial für das Hauptrennen, nachdem ihn ein misslungener Start im Sprint früh zurückgeworfen hatte. Ducati sieht den Hauptnachteil in den schnellen, langgezogenen Kurven von Assen, wo Aprilia das Vorderrad präziser platzieren und die Reifen besser schonen kann.
Foto: Ashwith S Pai
Sprint: Trackhouse düpiert das Werksteam
Trackhouse hat Aprilia im Sprint von Assen den ersten Doppelsieg der Teamgeschichte beschert und dabei sogar das Werksteam in den Schatten gestellt. Raul Fernandez setzte sich vor Ai Ogura durch, während Marco Bezzecchi und Polesetter Jorge Martin nur die Plätze vier und fünf belegten.
Ausschlaggebend war vor allem die Startphase: Martin büßte nach starkem Start wegen nachlassenden Hinterradgrips kontinuierlich an Tempo ein, während Bezzecchi in den ersten Runden nicht das gleiche Vertrauen wie im Training hatte und erst spät aufholen konnte.
Der WM-Leader machte vor allem ein fehlendes Fahrgefühl und mehr Unruhe im Motorrad für den Rückstand verantwortlich. Fernandez geht wiederum mit viel Rückenwind ins Hauptrennen und verbessert gleichzeitig seine Chancen auf eine Vertragsverlängerung bei Trackhouse.
Race Day in Assen!
Heute macht die MotoGP die Zehn voll und fährt ihren zehnten Grand Prix der Saison 2026. Aprilia hat sich gestern mit einem Doppelsieg der Trackhouse-Piloten im Sprint schon einmal in Stellung gebracht. Können ihnen die Werkspiloten heute Paroli bieten? Und kann auch Ducati noch eine Schippe drauflegen?
Wir werden es im Laufe dieses Renntages erfahren. Alle Streckenaction verfolgen wir wie immer in unserem Liveticker. Los geht es in Kürze mit dem Warm-up.
Der Zeitplan für Sonntag:
09:40-09:50 Uhr: MotoGP Warm-up
11:00 Uhr: Moto3 Rennen (20 Runden)
12:15 Uhr: Moto2 Rennen (22 Runden)
14:00 Uhr: MotoGP Rennen (26 Runden)
15:30 Uhr: Baggers Rennen 2 (9 Runden)
Von: Juliane Ziegengeist