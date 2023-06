MotoGP-Liveticker Assen: Bezzecchi am Freitag vorn, Marquez gestürzt Die MotoGP in Assen im Re-live +++ Bezzecchi am Freitag ungeschlagen +++ Quartararo als Sechster direkt in Q2 +++ Marc Marquez: Sturz und Platz 19

Bericht Status: Beendet 20:28 Bis morgen! Für heute machen wir in unserem MotoGP-Liveticker Schluss und tanken Kraft für morgen, wenn wir uns mit einer neuen Ausgabe zurückmelden. Dann steht mit den dritten Trainings, den Qualifyings, zwei MotoE-Rennen und dem Sprint ein volles Programm an. Bis dahin!



Samstag, 24. Juni

08:40-09:10 Uhr: Moto3 Training 3

09:25-09:55 Uhr: Moto2 Training 3

10:10-10:40 Uhr: MotoGP Freies Training

10:50-11:05 Uhr: MotoGP Q1

11:15-11:30 Uhr: MotoGP Q2



12:15 Uhr: MotoE Rennen 1 (7 Runden)

12:50-13:05 Uhr: Moto3 Q1

13:15-13:30 Uhr: Moto3 Q2

13:45-14:00 Uhr: Moto2 Q1

14:10-14:25 Uhr: Moto2 Q2



15:00 Uhr: MotoGP Sprint (13 Runden)

16:10 Uhr: MotoE Rennen 2 (7 Runden)

17:00 Uhr: Rookies-Cup Rennen 1 (15 Runden) 18:34 MotoE-Qualifying: Casadei auf Pole Die MotoE hat ihr Qualifying bereits absolviert. Diese konnte sich Mattia Casadei mit einer Zeit von 1:40.574 Minuten die Poleposition sicher. Er teilt sich die erste Reihe mit WM-Leader Jordi Torres und Matteo Ferrari.



Randy Krummenacher wird morgen von Startplatz fünf ins Rennen gehen. Sein Intact-Teamkollege Hector Garzo steht auf Startplatz vier. Andrea Mantovani komplettiert die zweite Reihe als Sechster. 17:06 MotoGP T2: Direkt für Q2 qualifiziert sind Marco Bezzecchi (VR46-Ducati)

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Jack Miller (KTM)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Maverick Vinales (Aprilia)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Brad Binder (KTM)

Luca Marini (VR46-Ducati)

Alex Marquez (Gresini-Ducati) 17:05 MotoGP T2: Honda abgeschlagen Von Honda hat es kein Fahrer unter die Top 10 geschafft. Nakagami belegt Platz 14 bei einem Rückstand von 0,872 Sekunden. Marc Marquez folgt auf Rang 19. Die beiden Ersatzfahrer Bradl und Lecuona belegen die Plätze 21 und 22. 17:03 MotoGP T2: Bezzecchi vor Martin und Miller Bezzecchi unterbietet sich zum Schluss doch noch selbst und behauptet die Führung mit einer Zeit von 1:32.063 Minuten. Martin sichert sich Platz zwei. Ihm fehlen 0,130 Sekunden. Miller verdrängt Bagnaia noch von Rang drei. Vinales wird Fünfter.



Quartararo schafft als Sechster zum zweiten Mal in Folge den Q2-Direkteinzug. Aleix Espargaro, Binder, Marini und Alex Marquez komplettieren die Top 10 und sind ebenfalls direkt weiter. Zarco scheitert als Elfter knapp. 16:53 MotoGP T2: Bagnaia auf zwei Bezzecchi markiert drei rote Sektoren, verliert aber im letzten Streckenabschnitt zu viel. Noch hält er sich mit seiner T1-Zeit aber vorn. Allerdings macht Bagnaia Druck, er schiebt sich auf Platz zwei. Nur noch 73 Tausendstel fehlen. Auch Quartararo kann sich steigern. Er ist nun Fünfter. 16:49 MotoGP T2: Weitere Verbesserungen Viele rüsten jetzt auf weiche Riefen um und damit steigern sich weitere Fahrer. Am besten gelingt das Martin, der Bezzecchis Vormittagszeit nur 0,086 Sekunden verfehlt. Vinales hält Platz drei vor Alex Marquez. Marini ist neuer Fünfter. Das Klassement wird jetzt noch einmal ordentlich umgeworfen. 16:44 MotoGP: Zwischenstand So gut wie alle sind an der Box. Die Vorbereitungen für die Schlussphase laufen, denn wir steuern die letzten 15 Minuten an. Die Reihenfolge: Bezzecchi, Vinales, Alex Marquez, Aleix Espargaro, Zarco. Quartararo ist im Gesamtklassement Sechster, Bagnaia nur noch Elfter. 16:30 MotoGP T2: Zweiter Crash Augusto Fernandez fabriziert in Kurve 1 seinen zweiten Sturz an diesem Freitag, bringt sein Bike aber wieder zum Laufen und kann weiterfahren. 16:08 MotoGP T2: Die Reifen In puncto Reifen haben bei den höheren Temperaturen am Nachmittag deutlich mehr für den harten Vorderreifen entschieden. Hinten fahren die meisten die Medium-Reifen, einige aber auch den weichen. 16:03 MotoGP T2: Die Vorzeichen 60 Minuten MotoGP-Training stehen auf dem Programm. Dabei geht es zum einen um die Vorbereitung auf das Rennen, zum anderen um den direkten Einzug in Q2. Zum Ende hin werden wir also ein Mini-Qualifying sehen.



Schnellster am Vormittag war Bezzecchi mit einer Zeit von 1:32.246 Minuten, gefolgt von Vinales und Alex Marquez. 15:48 Moto2 T2: Dixon vor Acosta An Dixon kommt niemand mehr. Auf den Streckenrekord fehlt ihm nur eine Zehntelsekunde. Acosta hält sich mit 0,146 Sekunden Rückstand auf Platz zwei. Lopez wird Dritter. Ogura und Lowes folgen auf den Plätzen vier und fünf.



Arenas, Aldeguer, Chantra, Arbolino und Baltus belegen die zweite Hälfte der Top 10, die innerhalb von sechs Zehnteln liegt. Tulovic hat als 15. gut eine Sekunde Rückstand. 15:43 Moto2 T2: Tempo zieht an Einige Fahrer markieren jetzt rote Sektorenbestzeiten. An der Spitze wurde Ogura schon wieder von Lopez verdrängt. Doch auch er kann sich dort nicht lange halten. Dixon und auch Acosta ziehen vorbei. Die neue Messlatte liegt bei 1:36.463 Minuten. 15:37 Moto2 T2: Noch ein Sturz In Kurve 10 sind heute schon einige Fahrer zu Boden gegangen. Jetzt hat es dort auch Vietti erwischt. Er stapft schulterhängend davon. Im Tableau liegt er aktuell nur auf Platz 18 - eine Position vor Tulovic. 15:26 Moto2 T2: Zwischenstand Es ist Halbzeit in diesem Training. In den Top 14 konnten sich bisher sieben Fahrer steigern: Arbolino, Chantra, Roberts, Lowes, Alcoba, Arenas und Gonzalez. Insgesamt ist die Session aber noch langsamer.



Im Gesamtklassement führt weiterhin Dixon vor Lopez und Aldeguer. 15:19 Moto2 T2: Steigerung bei Arbolino Jetzt wird das Timing korrigiert. Escrig ist wieder Letzter. Tatsächlich führt Arbolino das Klassement mit 1:36.998 Minuten an. Damit liegt er 0,133 Sekunden über Dixons Bestzeit im ersten Training. Im Gesamtklassement reicht Arbolinos Zeit für Rang vier. 15:17 Moto2 T2: Timing-Fehler? In der letzten Schikane hat van den Goorbergh einen üblen Abflug, bei dem sein Bike ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Der Niederländer selbst scheint aber okay zu sein.



Im Klassement wird überraschenderweise Escrig mit einer Zeit von 1:35.428 Minuten an der Spitze geführt. Vermutlich hat er aber irgendwo abgekürzt. 15:10 Moto2 T2: Bleibt Dixon vorn? Im ersten Training hatte Dixon mit einer Zeit von 1:36.865 Minuten die Nase vorn, wobei ihm das Boscoscuro-Duo dicht auf den Fersen war. Auch jetzt gibt Dixon den Ton an und übernimmt vorerst die Führung. 15:02 Moto2 T2: Ramirez raus, Escrig rein Ramirez kann nach seinem Sturz am Vormittag nicht am zweiten Training teilnehmen. Er hat sich den rechten Ellbogen verletzt. Statt ihm rückt Escrig aus, der seinerseits allerdings auch angeschlagen ist und an diesem Wochenende eigentlich noch aussetzen sollte. 14:53 Moto3 T2: Masia bleibt vorn Zum Schluss stürzen auch noch Migno und Fenati. Letzterer bleibt trotzdem Dritter, während Masia seine eigene Bestzeit noch auf 1:41.579 Minuten verbessert. Nepa hält sich auf Platz zwei vor Fenati. Munoz und Artigas runden die Top 5 ab.



Dahinter reihen sich Alonso, Rossi, Öncü, Moreira und Sasaki ein. Allerdings wird Öncüs Zeit wegen gelber Flaggen gestrichen. Damit erbt Holgado Rang zehn. 14:49 Moto3 T2: Stürze gehen weiter Wieder werden gelbe Flaggen geschwenkt. Bertelle und Ortola sind unabhängig voneinander zu Boden gegangen. Das beeinträchtigt natürlich den Fahrbetrieb. Trotzdem können sich ein paar Fahrer verbessern, darunter Fenati und Munoz. 14:47 Moto3 T2: Zweiter Sturz in Folge Kaum ausgerückt, ist Moreira auch schon wieder gestürzt, diesmal in Kurve 10. Das war's für den Brasilianer. Er liegt noch auf Platz sechs. 14:41 Moto3 T2: Schlussphase Noch zehn Minuten sind in dieser Session übrig. Es dürfte also so langsam losgehen mit den Zeitattacken. In einigen Box wird auf frische Reifen umgerüstet. Zu schlagen gilt es Masias Bestzeit vom Vormittag.



Auf sie fehlt im Moment gut eine Sekunde, denn die Sessionbestzeit von Fenati liegt bei 1:42.419 Minuten. 14:29 Moto3 T2: Noch langsamer Nepa hat mit einer Zeit von 1:42.777 Minuten die Führung in dieser Session übernommen. Noch gibt es aber keine echten Zeitattacken und deshalb auch kaum Steigerungen gegenüber dem ersten Training. Die Fahrer konzentrieren sich auf ihren Renntrimm. 14:19 Moto3 T2: Schon ein Sturz Die Moto3 ist wieder unterwegs. Doch für Moreira beginnt der Nachmittag mit einem Sturz in Kurve 8. Er scheint sich wehgetan zu haben. Mehr laden