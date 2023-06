MotoGP-Liveticker Assen: Bagnaia siegt vor Bezzecchi, Binder wieder bestraft

Auf in die Sommerpause!

Mit dem heutigen Sonntag ist der Tripleheader vor der Sommerpause Geschichte. Fahrt nimmt die Motorrad-WM erst am 4. bis 6. August in Silverstone wieder auf. Für die Fahrer und Teams geht es jetzt in den wohlverdienten Urlaub.



Wir aber legen die Füße natürlich nicht hoch, sondern versorgen Dich auch in den nächsten Wochen mit den wichtigsten News rund um die MotoGP, Moto2 und Moto3. Schau also gerne in unserer Motorrad-Rubrik vorbei! In unserem Ticker sagen wir für heute tschüss, bis zum nächsten Mal!