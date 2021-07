12:15

Ab in die Sommerpause!

Die MotoGP verabschiedet sich nach dem Rennwochenende in Assen jetzt erst einmal in eine fünfwöchige Sommerpause. Mit der Rennaction geht es dann erst am 8. August in Spielberg weiter.



Langweilig wird es bis dahin aber sicherlich nicht. Schließlich ist die "Silly Season" in vollem Gange. Wir werden natürlich genau beobachten, wie sich die Situation rund um Maverick Vinales und Yamaha entwickelt. Außerdem will Valentino Rossi in der Sommerpause eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft treffen. Auch da bleiben wir natürlich dran und halten Dich in unserer Motorrad-Rubrik weiter auf dem Laufenden!