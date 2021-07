09:29

Moto2 Q1: Diese Vier sind weiter

Lokalmatador Bendsneyder bleibt in dieser Session an der Spitze ungefährdet. Und auch an Canet auf Platz zwei kommt niemand mehr vorbei. Doch dahinter tut sich im letzten Umlauf noch einiges: Arenas verbessert sich auf Rang drei und Garzo schmeißt Roberts in letzter Sekunde aus den Top 4.



Letzterer scheitert mit einem Rückstand von 29 Tausendsteln am Einzug in Q2. Somit muss Roberts morgen von Startplatz 19 ins Rennen gehen. Die siebte Reihe teilt er sich mit Ramirez und Corsi.