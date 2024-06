MotoGP-Liveticker: Trainingsfreitag in Assen und Bagnaia legt vor

Bis morgen

Für heute ziehen wir in unserem MotoGP-Liveticker den Stecker, melden uns aber morgen wie immer am Rennwochenende mit einer neuen Ausgabe zurück. Dann herrscht mit Vormittagstrainings, Qualifyings sowie MotoGP-Sprint und zwei MotoE-Rennen volles Programm. Also bis dahin!



Der Zeitplan für Samstag:

08:40-09:10 Uhr: Moto3 Training 2

09:25-09:55 Uhr: Moto2 Training 2

10:10-10:40 Uhr: MotoGP Freies Training 2

10:50-11:05 Uhr: MotoGP Q1

11:15-11:30 Uhr: MotoGP Q2

12:15 Uhr: MotoE Rennen 1 (7 Runden)



12:50-13:05 Uhr: Moto3 Q1

13:15-13:30 Uhr: Moto3 Q2

13:45-14:00 Uhr: Moto2 Q1

14:10-14:25 Uhr: Moto2 Q2

15:00 Uhr: MotoGP Sprint (13 Runden)

16:10 Uhr: MotoE Rennen 2 (7 Runden)