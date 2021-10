11:55

Moto2 FT1: Manzi darf nicht teilnehmen

Vor dem ersten Training der Moto2 gibt die Rennleitung bekannt, dass Manzi an diesem Freitag nicht auf die Strecke gehen darf. Der Grund: Er ist am vergangenen Wochenende in Jerez in der Supersport-WM angetreten, ohne die FIM-Stewards zu informieren. Das verbietet das Reglement.