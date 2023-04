MotoGP-Liveticker Austin: Countdown zum wichtigen Qualifying

Qualifyings und Sprintrennen

Hallo beim Liveticker zum Grand Prix von Amerika! Heute erwarten uns auf dem Circuit of The Americas in Austin (Texas) die Qualifyings der drei Klassen und das Sprintrennen der Königsklasse. Freuen wir uns auf einen interessanten Tag!



Der Zeitplan für Samstag (in MESZ):

15:40-16:10 Uhr: Moto3 Training 3

16:25-16:55 Uhr: Moto2 Training 3

17:10-17:40 Uhr: MotoGP Freies Training



17:50-18:05 Uhr: MotoGP Q1

18:15-18:30 Uhr: MotoGP Q2

19:50-20:05 Uhr: Moto3 Q1

20:15-20:30 Uhr: Moto3 Q2

20:45-21:00 Uhr: Moto2 Q1

21:10-21:25 Uhr: Moto2 Q2

22:00 Uhr: MotoGP Sprint (10 Runden)