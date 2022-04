MotoGP-Liveticker Austin: Das waren die Qualifyings aller drei Klassen

MotoGP Q2: Poleposition für Martin

Martin lässt seine Markenkollegen einmal mehr stehen und sichert sich mit einer Zeit von 2:02.039 Minuten die Pole in Austin. Es ist seine vierte erste Reihe in Folge - und ein neuer Streckenrekord.



Miller muss sich am Ende um drei Tausendstel (!) geschlagen geben. Er und Bagnaia komplettieren die erste Reihe. Mit Zarco und Bastianini gehören auch die Plätze vier und fünf Ducati. Quartararo schafft es nach seinem Sturz als Sechster noch in die zweite Reihe.