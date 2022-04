MotoGP-Liveticker Austin: Ducati am Freitag vorn - Marquez auf P6 Die MotoGP in Amerika im Re-live +++ Ducati-Doppelspitze am Freitag +++ Marc Marquez beim Comeback in den Top 6 +++ Ungewohnter Zeitplan in Austin +++

Bericht Status: Beendet 02:18 Gute Nacht! Für heute verabschieden wir uns aus unserem MotoGP-Liveticker, melden uns aber morgen pünktlich zu den dritten Freien Trainings mit einer neuen Ausgabe zurück. Dann entscheidet sich, wer den direkten Einzug in Q2 schafft, und wer den Umweg über Q1 gehen muss.



Auch die Qualifyings am Nachmittag sowie das vierte Freie Training der MotoGP verfolgen wir morgen natürlich wieder live mit. Für heute sagen wir gute Nacht und bis dahin!



Der Zeitplan für Samstag:

16:00-16:40 Uhr: Moto2 FT3

16:55-17:40 Uhr: MotoGP FT3

17:55-18:35 Uhr: Moto3 FT3



19:35-19:50 Uhr: Moto2 Q1

20:00-20:15 Uhr: Moto2 Q2

20:30-21:00 Uhr: MotoGP FT4

21:10-21:25 Uhr: MotoGP Q1

21:35-21:50 Uhr: MotoGP Q2

22:10-22:25 Uhr: Moto3 Q1

22:35-22:50 Uhr: Moto3 Q2 00:14 Entwarnung nach Stürzen Sowohl Sean Dylan Kelly und Celestino Vietti in der Moto2 als auch Alberto Surra in der Moto3 sind nach ihrem medizinischen Check an der Strecke für fit erklärt worden. Gabriel Rodrigo soll vor dem dritten Freien Training noch einmal untersucht werden. 23:58 Moto3 FT2: Garcia auf Rang elf WM-Leader Garcia beendet den Freitag als Elfter mit einem Rückstand von 1,1 Sekunden. Die letzten Plätze für den vorläufigen Direkteinzug in Q2 gehen an Rossi, Bertelle und Surra, der trotz seines Sturzes noch auf Platz 14 liegt. Wir drücken die Daumen, dass der Honda-Pilot sich nichts getan hat. 23:49 Moto3 FT2: Viel Verkehr Jetzt wird es richtig voll auf der Strecke. Alle sind draußen und versuchen, sich clever zu positionieren, um vom Windschatten zu profitieren, statt im Verkehr hängen zu bleiben. Keine einfache Aufgabe. 23:44 Moto2 FT2: Neue Bestmarke Foggia kann noch einmal zulegen und stellt mit 2:16.232 Minuten eine neue Tagesbestzeit auf, an der sich die Konkurrenz jetzt messen muss. Foggias Teamkollege Suzuki ist derweil in Kurve 1 gestürzt. 23:42 Moto3 FT2: Erstes Herantasten Jetzt verbessert auch Foggia seine Zeit. Er kann den Rückstand auf Mignos Gesamtbestzeit auf 0,330 Sekunden verkürzen. In den letzten Minuten der Session dürfte es noch einmal enger werden.



Viele Fahrer legen einen letzten Boxenstopp ein, um auf frischen Reifen auszurücken und einen Schlussangriff zu starten. 23:34 Moto3 FT2: Durchmischtes Feld Die Hälfte dieser Session ist absolviert und noch haben sich nicht alle Fahrer gegenüber dem Vormittag gesteigert, darunter Migno, Foggia und Tatay. Die Reihenfolge im zweiten Freien Training sieht Guevara vor Masia, Öncü, Foggia, Surra, Migno, Garcia, Sasaki, Holgado und Artigas. 23:25 Moto3 FT2: Noch langsamer Nach den ersten Runden hält Masia weiter die Spitze. Migno und Sasaki folgen auf den Plätzen zwei und drei. Schneller als Migno am Vormittag ist aber keiner. Zu Vietti kommt die Meldung, dass er nach seinem Sturz im FT1 aktuell im Medical Centre untersucht wird. 23:17 Moto3 FT2: Früher Sturz Tatay stürzt auf seiner ersten fliegenden Runde in Kurve 18 und muss gleich zu Beginn der Session zurück an die Box. Masia setzt sich für den Anfang an die Spitze des Klassements, noch ist aber niemand schneller als im FT1. 23:13 Moto3 FT2: Letztes Training Den Tag schließt die Moto3 mit ihrem zweiten Freien Training ab. Am Vormittag war Andrea Migno mit einer Zeit von 2:16.241 Minuten der Schnellste. Das tempo dürfte jetzt, das haben die anderen Klassen gezeigt, noch einmal deutlich anziehen. 23:06 MotoGP FT2: Die restlichen Platzierungen Dovizioso schafft es als zweitbester Yamaha-Pilot auf Platz 15 und reiht sich damit hinter Marini ein. Die beiden LCR-Piloten Alex Marquez und Nakagami folgen auf den Rängen 16 und 17.



Morbidelli schließt den Freitag als 21. noch hinter den beiden Rookies Bezzecchi und Gardner ab. Noch schlechter läuft es nur für Oliveira, der einen rabenschwarzen Tag erlebt und sich ebenfalls zwei Rookies geschlagen geben muss. Hinter Darryn Binder, der spät gestürzt ist, und Fernandez, belegt der KTM-Pilot den letzten Platz. 22:53 MotoGP FT2: Miller vorbei an Rins Die meisten Fahrer sind jetzt frisch bereift unterwegs und greifen noch einmal an. Rins hingegen bleibt auf seinem Satz. Das kostet ihm die Bestzeit, denn Miller geht vorbei. Die neue Messlatte liegt bei 2:02.789 Minuten - die erste Zeit unter 2:03. Marc Marquez schiebt sich auf Platz drei. 22:46 MotoGP FT2: Ruhe vor dem Sturm Das Feld legt noch mal einen Boxenstopp ein. Im letzten Run dürften wir mit frischen Reifen einige Zeitattacken sehen. Die aktuelle Reihenfolge: Rins, Bagnaia, Miller, Quartararo, Vinales, Aleix Espargaro, Zarco, Bastianini, Marc Marquez und Mir. 22:40 MotoGP FT2: Bagnaia neuer Zweiter Viele Fahrer arbeiten im Moment mit Reifen, die schon einige Runden alt sind. An die Bestzeit von Rins kommt daher gerade niemand heran. Bagnaia verkürzt den Rückstand auf 0,491 Sekunde und ist neuer Zweiter. Noch gut 15 Minuten stehen in diesem Training auf der Uhr. 22:35 MotoGP FT2: Rins legt nach Rins ist auf einem frischen Reifensatz, vorne hart, hinten soft, unterwegs und markiert damit eine neue Bestzeit von 2:03.030 Minuten. Mehr als eine halbe Sekunde Vorsprung hat der Suzuki-Pilot auf Miller, der Zweiter ist. Vinales hält Rang drei. Außer Nakagami und Marini sind mittlerweile alle schneller als im FT1. 22:25 MotoGP FT2: Zwischenstand Alle Fahrer haben mindestens fünf Runden gedreht. Die Ersten sind schon wieder an der Box. Miller führt mit 2:03.567 Minuten vor Bastianini, Bagnaia, Marc Marquez und Aleix Espargaro. Vinales, Quartararo, Martin, Rins und Dovizioso komplettieren die Top 10.



Noch haben sich aber nicht alle Fahrer gegen dem Vormittag gesteigert. Dazu zählt in den Top 10 der FT1-Spitzenreiter Rins. 22:21 MotoGP FT2: Neue Gesamtbestzeit Und da sind die ersten Zeiten unter 2:04 Minuten: Miller und Bastianini knacken diese Marken und übernehmen die Plätze eins und zwei im Gesamtklassement. 22:18 MotoGP FT2: Frühes Tempo Miller ist schon auf seiner ersten fliegenden Runde schneller unterwegs als im FT1 und übernimmt die Führung in dieser Session. An der Gesamtbestzeit von Rins scheitert er knapp. Diese dürfte aber nicht mehr lange halten. 22:14 MotoGP FT2: Die Reifen Am Vormittag fuhren fast alle mit der Kombi soft-medium. Bei den wärmeren Bedingungen entscheiden sich die Fahrer jetzt für die harte Mischung am Vorderrad, hinten dominiert die Medium-Variante. Nur Martin und Di Giannantonio beginnen mit dem weichen Hinterreifen. 22:11 MotoGP FT2: Es ist wärmer Die Bedingungen für das zweite Training der MotoGP sind perfekt. Die Sonne scheint. Es herrschen 23 Luft- und 46 Grad Streckentemperatur. Zu schlagen gilt es eine Bestzeit von 2:04.007 Minuten, aufgestellt von Alex Rins im ersten Freien Training. 22:00 Moto2 FT2: Schrötter auf Platz 14 Roberts, Chantra, Lowes und Schrötter wären auf den Plätzen elf bis 14 nach jetzigem Stand direkt in Q2. Das kann sich morgen im dritten Freie Training allerdings noch ändern.



Darauf muss WM-Leader Vietti hoffen, der einen schwierigen Freitag in Austin erlebt und nach seinem Sturz nicht über Platz 15 hinauskommt. 21:59 Moto2 FT2: Bestzeit Aldeguer Im letzten Umlauf sichert Aldeguer mit 2:09.155 Minuten die Bestzeit und verweist Arbolino auf Platz zwei. Damit toppt der Boscoscuro-Pilot den Freitag und schlägt der Kalex-Konkurrenz ein Schnippchen. Beaubier hält die US-Flagge auf Platz drei hoch.



Dixon, Canet und Fernandez folgen auf den plätzen vier bis sechs. Acosta, Ogura, Navarro und Arenas komplettieren die Top 10, die 0,626 Sekunden trennen. 21:50 Moto2 FT2: Neue Bestzeit Mit Ramirez ist ein weiterer Fahrer gestürzt, diesmal in Kurve 6. Im Klassement liegt die neue Bestmarke bei 2:09.362 Minuten, denn Spitzenreiter Fernandez konnte sich noch einmal steigern. 21:49 Moto2 FT2: Schrötter in den Top 5 Immer mehr Fahrer drehen Runden unter 2:10 Minuten. Auch Schrötter hat sich dazu gesellt. Der Deutsche ist neuer Fünfter hinter Fernandez, Canet, Dixon und Arbolino. 21:45 Moto2 FT2: Kelly wird untersucht Von der Rennleitung kommt die Info, dass Kelly nach seinem Sturz zum Check-up ins Medical Centre gebracht wurde. Hoffen wir mal, dass sich der Amerikaner nicht verletzt hat. In dieses Training wird er nicht mehr eingreifen können.



Nach einem Boxenstopp sind momentan viele Fahrer auf ihrer Outlap und machen sich für den nächsten Angriff bereit. Die Reihenfolge: Dixon, Canet, Arbolino, Aldeguer, Orgua, Fernandez, Beaubier, Lowes, Acosta und Corsi. 21:42 Moto2 FT2: Dixon steigert sich Dixon erklimmt zum ersten Mal an diesem Freitag die Spitze. Mit einer Zeit von 2:09.771 Minuten hat der Brite die Führung übernommen. Noch eine Viertelstunde ist zu fahren. Jetzt kann auch Vietti wieder auf sein Bike steigen. Seine Crew hat es nach dem Sturz wieder flott gemacht. 21:34 Moto2 FT2: Zwischenstand Neben Arbolino hat es jetzt auch Canet unter 2:10 Minuten geschafft und ist neuer Spitzenreiter. Auf Platz drei schiebt sich nun Aldeguer, der knapp drei Zehntel zurückliegt. Dixon und Ogura runden die aktuelle Top 5 ab.



Schrötter liegt nach fünf gefahrenen Runden an zwölfter Stelle und befindet sich derzeit an der Box. Mit Ausnahme von vier Fahrern sind alle bereits schneller als am Vormittag. 21:28 Moto2 FT2: Auch Vietti am Boden Und es geht weiter mit den Stürzen: WM-Leader Vietti verliert in Kurve 5 die Kontrolle. Sein Bike schlittert über die Strecke, aber zum Glück geht alles glimpflich aus. Der Italiener kann sein Bike aufheben und weiterfahren. 21:26 Moto2 FT2: Neue Bestzeit und Sturz In seinem zweiten schnellen Umlauf markiert Arbolino mit 2:09.867 Minuten die erste Zeit unter 2:10 und setzt sich an die Spitze. Für Kelly läuft es auf seiner Heimstrecke indes weniger gut: Er ist in Kurve 11 abgeflogen und scheint sich wehgetan zu haben. 21:24 Moto2 FT2: Schon schneller Mit Rodrigo gibt es einen weiteren frühen Sturzpiloten. Der Rest gibt fleißig Gas und mit Arbolino, Lowes, Vietti und anderen haben sich einige auch schon gegenüber FT1 gesteigert. Wir dürften also noch einige schnelle Zeiten sehen, jetzt wo es auch nicht mehr so kühl ist wie am Vormittag. 21:20 Moto2 FT2: Erster Sturz Auf der ersten fliegenden Runde sehen wir schon den ersten Sturz. Navarro ist in Kurve 11 übers Vorderrad weggerutscht. Er hat sich nicht verletzt, sein Training ist aber erst einmal unterbrochen. 21:16 Moto2 FT2: Weiter geht's Auch am Nachmittag macht die Moto2 den Anfang. Im ersten Freien Training war Augusto Fernandez mit einer Zeit von 2:10.489 Minuten schnellster Mann auf der Strecke. Allerdings wurden einigen Fahrer ihre schnellsten Zeiten wegen gelber Flaggen in der Schlussphase noch gestrichen, so auch Ai Ogura, der eigentlich schneller war als Fernandez. Mehr laden