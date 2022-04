MotoGP-Liveticker: Bastianini gewinnt in Austin! Marquez mit Mega-Aufholjagd

Miller: "In der letzten Runde keine Chance"

Jack Miller (Ducati; 3.): "Ich habe gemischte Gefühle. Einerseits habe ein fantastisches Rennen hingelegt und muss mir nichts vorwerfen. Ich habe mein Bestes gegeben. Gegen Ende kam Enea aber noch an mir vorbei. Ich hatte im gesamten Rennen keinen Fehler gemacht, aber nachdem er an mir vorbei war, habe ich mich ein paar Mal verbremst. Damit ging einiges an Zeit verloren und Alex kam näher. In der letzten Runde hatte ich dann keine Chance mehr. Vielen Dank an euch Yankee-Fans. Großartig, euch alle wiederzusehen. Vielen Dank!"