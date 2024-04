MotoGP-Liveticker Austin: Vinales gewinnt spektakuläres Texas-Rodeo

MotoGP: Ein Blick in die Geschichtsbücher

Blickt man auf die komplette Geschichte der Motorrad-WM seit 1949, dann ist Maverick Vinales natürlich nicht der erste Fahrer, der in der Königsklasse mit drei verschiedenen Marken gewonnen hat.



Mike Hailwood war der Erste, denn er hat in den 1960er-Jahren in der 500er-Klasse mit Norton, MV Agusta und Honda gewonnen.



Dann dauerte es bis in die 1980er-Jahre, bis Randy Mamola Siege mit Suzuki, Honda und Yamaha gefeiert hat. Auch Eddie Lawson gelang dieses Meisterstück mit Yamaha, Honda und Cagiva.



Loris Capirossi gewann in der 500er-Klasse mit Yamaha und Honda sowie in der MotoGP mit Ducati.



Somit ist Vinales der fünfte Fahrer, der mit drei Marken gewonnen hat, aber der erste Fahrer, dem das ausschließlich in der modernen MotoGP, die es seit 2002 gibt, geschafft hat.