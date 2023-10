MotoGP-Liveticker Australien: Das Qualifying und Rennen am Samstag

Moto2-Qualifying: Die Stimmen der Top 3

Fermin Aldeguer (Speed-Up-Boscoscuro; 1.): "Ich bin sehr glücklich. Die ideale Rundenzeit heute Morgen war eine 1:31.9. Als ich dann gesehen habe, dass mir [im Qualifying] sogar eine 1:31.8 gelungen ist, habe ich trotzdem weiter gepusht. Mit dem Fahrgefühl bin ich sehr zufrieden. Das Rennen morgen will ich genießen."



Aron Canet (Pons-Kalex; 2.): "Ich bin zufrieden, denn nach Mandalika sind wir jetzt auch hier in Australien richtig stark. Wir sind auf demselben Level unterwegs. Mit der Arbeit im Team bin ich sehr zufrieden. Unsere Basis für das Rennen ist richtig gut. Das ist das Wichtigste. Jetzt müssen wir einfach abwarten, was morgen passiert. Ich glaube aber, wir können da richtig gut aussehen."



Alonso Lopez (Speed-Up-Boscoscuro; 3.): "Es sieht so aus, als würde morgen ein schwieriger Tag werden. Heute habe ich mein Bestes gegeben. Ich bin Fermin gefolgt und so auf den dritten Platz gefahren. Alleine wäre mir das heute wohl nicht gelungen. Ich bin happy, denn so habe ich eine sehr gute Ausgangsposition für morgen. Das Rennen aber wird bei all dem vorausgesagten Wind sicherlich richtig schwierig."