MotoGP-Liveticker Australien: Der Trainingsauftakt auf Phillip Island

MotoGP-Update: Grand-Prix-Rennen am Samstag

Breaking News in der Königsklasse: Weil für den Rennsonntag Regen und starker Wind erwarten werden, haben die MotoGP-Organisatoren den Zeitplan angepasst und das lange Rennen auf Samstag vorverlegt. Es wird anstelle des Sprintrennens stattfindet, das am Sonntag - so das Wetter denn mitspielt - abgehalten werden soll.



So will die Dorna sicherstellen, dass so viele Punkte wie möglich vergeben werden können, sollte am Sonntag ein Rennen unmöglich sein. Am Samstag soll das Wetter zwar etwas schlechter ausfallen als am sonnigen Freitag, aber allemal besser sein als am Sonntag. Dann werden von Windböen von über 80 km/h erwartet.