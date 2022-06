MotoGP-Liveticker Barcelona: Aleix Espargaro erobert die Poleposition

Moto2 Q2: Pole für Celestino Vietti

Aus dem Nichts katapultiert sich Celestino Vietti in seiner letzten Runde an die Spitze. Der Italiener fährt eine perfekte Runde und wird mit 1:43.823 Minuten gestoppt. Damit jagt er Aron Canet den besten Startplatz um 0,008 Sekunden ab.



Für Vietti ist es die zweite Pole in dieser Saison. Die erste Reihe komplettiert Joe Roberts. Die Positionen vier bis sechs erobern Jake Dixon, Albert Arenas und Sam Lowes.



In der dritten Reihe nehmen morgen Bo Bendsneyder, Augusto Fernandez und Marcel Schrötter Aufstellung. Pedro Acosta verbessert sich um Schluss noch auf Rang zehn.



Startplatz neun ist für Schrötter die beste Ausgangsposition in diesem Jahr.