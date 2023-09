MotoGP-Liveticker Barcelona: So hat Aleix Espargaro Bagnaia besiegt

Dani Pedrosa verlängert Vertrag mit KTM

Heute wurde außerdem bekannt, dass Dani Pedrosa auch im nächsten Jahr seine Arbeit als Testfahrer bei KTM fortsetzen wird. Seit 2019 ist der Spanier bei der österreichischen Mannschaft und hat mit seiner Erfahrung viel zur guten Entwicklung beigetragen.



"Ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich mit KTM weitermachen kann", sagt der 37-Jährige, "denn die vergangenen Jahre waren sehr produktiv. Wir haben schrittweise Fortschritte gemacht. Die Fahrer sind immer näher an die Spitze herangerückt."



"Wir werden versuchen, diesen Weg mit dem Motorrad fortzusetzen. Ich bin wirklich glücklich, Teil des Teams zu sein. Ich freue mich auf Misano, auch wenn Jerez mit all den Fans etwas ganz Besonderes für mich war!"



Denn am kommenden Wochenende wird Pedrosa in Misano seinen zweiten Wildcard-Start in diesem Jahr absolvieren.