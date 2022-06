MotoGP-Liveticker Barcelona: Das war die Rennaction aller drei Klassen

Testtag am Montag

Die Fahrer und Teams bleiben noch einen weiteren Tag in Barcelona. Morgen steht ein Testtag auf dem Programm. Den nächsten gibt es erst im September in Misano. Ob Rins und Nakagami am Montag dabei sind, ist eher unwahrscheinlich.



Das nächste Rennen findet dann in zwei Wochen auf dem Sachsenring (19.6.) statt. Wer noch Tickets für den Grand Prix von Deutschland sucht, wird hier fündig.



Für heute verabschieden wir uns aus dem Ticker und wünschen einen guten Start in die neue Woche!