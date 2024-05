MotoGP-Liveticker Barcelona: Espargaro gewinnt Sprint nach Sturzorgie

MotoGP-Qualifying: Die Stimmen der Top 3

Aleix Espargaro (Aprilia/1.): "Ich habe keine 100 Polepositions in meiner Karriere, insofern ist es unglaublich, diese Pole hier bei meinem Heim-Grand-Prix zu erreichen, vor allem im Kampf mit Pecco. Die Runde, die er auf dem ersten Reifen gefahren ist, war fantastisch. Ich kam in die Garage und sagte: 'Oh mein Gott.' Mit dem zweiten Reifen habe ich auf meiner ersten fliegenden Runden dann einige Fehler gemacht, aber die zweite fliegende Runde war vielleicht eine der besten in meinem Leben. Ich bin extrem glücklich."



Francesco Bagnaia (Ducati/2.): "Es ist immer wichtig, hier in Barcelona aus der ersten Reihe zu starten. Wir wissen, dass die Pace gut ist. Ich versuchte alles, um die Poleposition zu holen, aber es gab eine gelbe Flagge, die ich nicht gesehen habe. Aber wie auch immer, der zweite Startplatz ist immer gut - und vor dieser Kulisse zu fahren, ist immer großartig."



Brad Binder (KTM/3.): "Ich bin super zufrieden. Abgesehen von den zwei Stürzen gestern war es bisher ein wirklich gutes Wochenende. Ich war immer, wenn es drauf ankam, schnell unterwegs. Heute Morgen haben wir auf das Rennen hingearbeitet und alles fühlte sich gut an. Ich bin gespannt, wie es laufen wird."