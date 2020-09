09:47

Moto2 FT2: Noch langsamer

Einzig Schrötter und Bezzecchi sind in dieser Session bisher in die 1:44er-Zeiten vorgedrungen. Der Deutsche hat sich noch einmal leicht verbessern können und im Gesamtklassement damit den Sprung in die Top 10 geschafft. Das zeigt jedoch auch, dass dieses Trainings insgesamt noch immer langsamer als am Vormittag ist.