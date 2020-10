12:49

Andrea Dovizioso: "Es ist sehr frustrierend"

Nur Startplatz 17: Für Andrea Dovizioso geriet das Qualifying in Barcelona zum echten Desaster. Während es mit Miller, Zarco und Petrucci drei Ducati-Piloten in die Top 10 schafften, kam er in Q1 nicht mal in die Nähe der Top 2, um es eine Runde weiter zu schaffen.



"Ich habe weiterhin in der Bremsphase Probleme", erklärt der Italiener. "Es ist sehr frustrierend. Ich kann mit diesem Reifen einfach nicht richtig bremsen. Das ist der einzige Grund, warum ich so weit hinten bin. In der Kurve und am Kurvenausgang bin ich recht gut. Am Kurveneingang kann ich das Potenzial des neuen Reifens nicht nutzen und bin deshalb nur 17. Auch in Misano war ich deshalb nicht schnell."