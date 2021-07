10:39

MotoE: Tulovic am Freitag Schnellster

Auch die MotoE hat ihr zweites Freies Training absolviert. Lukas Tulovic markierte mit 1:50.808 Minuten die Tagesbestzeit und führt das Klassement am Freitag vor Jordi Torres und Yonny Hernandez an.



Eric Granado, am Vormittag Schnellster, konnte sich nicht steigern und ist Vierter. Rookie Fermin Aldeguer, am vergangenen Wochenende noch als Ersatzpilot in der Moto2 unterwegs, komplettiert die Top 5. Dominique Aegerter beendet den Tag mit 0,494 Sekunden Rückstand auf Platz sechs.