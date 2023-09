MotoGP-Liveticker Barcelona: Das war der erste Trainingstag

Moto2 T2: Trotzdem wird gefahren

Obwohl die Fahrer nicht an die Topzeiten herankommen, werden viele Runden gedreht. Barcelona ist für den Reifenverschleiß sehr kritisch. Wer den Reifen über die Renndistanz am besten managt, wird am Ende die besten Chancen auf ein gutes Ergebnis haben. Deshalb sind diese Longruns so wichtig, wenn es auch am Sonntag sonnig und warm ist.