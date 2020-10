13:22

Nächster Halt: Le Mans

Mit dem Grand Prix von Katalonien ist das achte MotoGP-Rennen dieser Saison im Kasten. In der WM-Tabelle hat es einige Veränderungen mit sich gebracht: Dort hat Fabio Quartararo wieder die Führung übernommen, allerdings ist ihm Joan Mir dicht auf den Fersen. Viele Plätze verloren haben nach ihren Ausfällen hingegen Valentino Rossi und Andrea Dovizioso.



Weiter geht die Motorrad-WM nach einem rennfreien Wochenende am 11. Oktober mit dem Grand Prix von Frankreich in Le Mans. Dann ist neben der MotoGP, Moto2 und Moto3 auch die MotoE wieder am Start. Für sie fällt dort mit dem letzten Triple-Header bereits die Titelentscheidung!



Bis dahin versorgen wir Dich in unserer Motorrad-Rubrik weiterhin mit den wichtigsten News! Im Liveticker melden wir uns am nächsten Rennwochenende zurück. Bis dahin!