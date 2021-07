09:09

MotoGP: Die Stimmen der Top 3

Fabio Quartararo (Yamaha; 1.): "Das Qualifying lief großartig, wenngleich meine erste Runde nicht ganz perfekt war. Mit zweiten Versuch wollte ich mich noch steigern. Ich habe den Hinterreifen richtig gut angewärmt, bin dann aber auf eine gelbe Flagge gestoßen. Ich kann mich nur bei allen bedanken und freue mich auf das Rennen morgen. Toll, dass wir wieder Fans an der Strecke haben."



Jack Miller (Ducati; 2.): "Dafür, dass ich mich in Kurve 3 mit Highsider hingelegt habe, ist es ja noch ganz gut ausgegangen. Der Sturz an sich war nicht allzu schlimm. Ich bin auf dem Rücken über den Asphalt gerutscht. Trotzdem hat es letzten Endes noch für die erste Reihe gereicht. Das wird morgen natürlich wichtig sein, um an Fabio dran bleiben zu können."



Johann Zarco (Pramac-Ducati; 3.): "Ich bin recht zufrieden. Die letzte Runde war ganz gut. Wir brauchen aber momentan jemanden direkt vor uns, um den Unterschied zu bewirken. In Alleinfahrt fehlt uns mit unserem Bike noch ein bisschen. Fährt einer direkt vor uns, dann ist das Potenzial unglaublich. Brad [Binder] war sehr schnell und wir haben regelrecht gekämpft. In Kurve 10 habe ich ihn dann überholt. Das hat mir geholfen, diese schnelle Runde zu realisieren."