MotoGP-Liveticker Barcelona: Brüche bei Bastianini, Entwarnung bei Bagnaia

Update von Ducati zu Bastianini: Operation wohl notwendig

Und über Bastianini sagt Ciabatti beim italienischen Sky Sport: "Enea hat einen Bruch beim linken Knöchel. Dort wird eine Operation notwendig. Wir glauben, dass sie in den kommenden Tagen in Italien durchgeführt wird."



"Außerdem hat er einen Bruch bei der linken Hand, ich glaube bei einem Finger. Aber das ist nicht so eine große Sorge. Es ist auf jeden Fall eine schwierige Saison für ihn. In den vergangenen Rennen haben wir einen Hoffnungsschimmer gesehen."



Also wird Bastianini so gut wie sicher sein Heimrennen in Misano auslassen müssen? "Mit der Operation denke ich, dass Misano ausgeschlossen ist", seufzt Ciabatti.



Für Testfahrer Michele Pirro ist für Misano keine Wildcard gemeldet. Er könnte theoretisch einspringen. Da das Rennen eine Woche nach Barcelona stattfindet, muss Ducati noch keinen Ersatz nominieren.