MotoGP-Liveticker Brasilien: Der Super-Samstag in Goiania
MotoGP-Liveticker Brasilien: Der Super-Samstag in Goiania
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Moto2 FT2: Guevara vor Gonzalez
In der Moto2 sichert sich Izan Guevara mit 1:21.256 Minuten die Bestzeit vor WM-Leader Manuel Gonzalez, dem auf Platz zwei 0,238 Sekunden fehlen. Mario Aji wird Dritter, gefolgt von Filip Salac und Daniel Holgado. Insgesamt 17 Fahrer liegen innerhalb einer Sekunde. Drei Fahrer sorgen im Trainingsverlauf für Stürze: Senna Agius, Sergio Garcia und Alex Escrig.
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Moto3 FT2: Almansa erneut vorn
Wie schon gestern toppt WM-Leader David Almansa das Training mit einer Zeit von 1:27.308 Minuten. Joel Kelso und Valentin Perrone heißen seine direkten Verfolger. Adrian Fernandez und Marco Morelli komplettieren die Top 5, die nur 0,324 Sekunden trennen. Auch in der zweiten Trainingshälfte gibt es Stürze: Jesus Rios und Adrian Cruces reihen sich in die Liste ein.
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Moto3 FT2: Rote Flage
Das Moto2-Training wird nach der Hälfte der Zeit mit der roten Flagge unterbrochen. Der Grund sind zwei voneinander unabhängige Stürze in Kurve 12. Erst ist hier Cormac Buchanan abgeflogen, kurz darauf erwischte es Leo Rammerstorfer. Jetzt werden die Streckenbedingungen gecheckt. Es wurde offenbar auch einiges an Kies auf den Asphalt katapultiert.
Zurvor waren in der Session auch Brian Uriarte, Guido Pini und Alvaro Carpe zu Boden gegangen. Bei trockenen Bedingungen gehe alle ans Limit und es passieren Fehler.
Goiania zwischen Lob und Kritik
Sportlich sorgt die neue Strecke in Goiania für Begeisterung – organisatorisch hingegen gibt es deutliche Kritik. Vor allem der MotoGP-Promoter steht im Fokus, nachdem starke Regenfälle im Vorfeld für Überflutungen und Verzögerungen gesorgt hatten. Trackhouse-Teamchef Davide Brivio fand klare Worte: Es sei "wirklich schade", dass der Vorbereitungsstand der Strecke nicht dem Anspruch der MotoGP entspreche.
Tatsächlich wirkt die Anlage vielerorts noch provisorisch: Container statt fester Gebäude, Baustellen im Fahrerlager und Probleme bei Infrastruktur wie Internet oder Entwässerung prägen das Bild. Beobachter berichten, dass die Strecke ursprünglich erst 2027 bereit sein sollte. Die Vorverlegung könnte nun ihren Preis haben. Auch die Terminwahl mitten in der Regenzeit wirft Fragen auf.
Trotz der Kritik gibt es auch positive Stimmen: Das Layout wird von Fahrern als "fantastisch" und abwechslungsreich gelobt, der Grip gilt selbst bei Nässe als gut. Damit bleibt die Hoffnung, dass die Rennen sportlich überzeugen, auch wenn das Drumherum noch nicht ganz auf MotoGP-Niveau ist.
Foto: Getty Images South America
Der Trainingsfreitag im Rückblick
Überraschung in Goiania: Johann Zarco sicherte sich im verregneten Training am Freitagnachmittag die Bestzeit vor Marc Marquez. Der LCR-Honda-Pilot setzte sich mit einer späten Runde knapp durch, während Rookie Toprak Razgatlioglu als starker Dritter für Aufsehen sorgte. Hinter den Top 3 folgten Jorge Martin und WM-Leader Pedro Acosta.
Das Training war geprägt von schwierigen Bedingungen: Regen, Wind und eine rutschige Strecke sorgten für mehrere Stürze – unter anderem von Brad Binder, Jack Miller und Lokalmatador Diogo Moreira, allesamt in Kurve 4. Die Zeitenjagd wurde schließlich durch stärker werdenden Regen früh beendet, sodass sich die ersten schnellen Runden als entscheidend erwiesen.
Für Enttäuschung sorgte Aprilia: Marco Bezzecchi kam überhaupt nicht zurecht und landete weit außerhalb der Top 10, womit er den Umweg über Q1 nehmen muss. Positiv: Comeback-Pilot Fermin Aldeguer schaffte es trotz Verletzungspause direkt in Q2 und setzte ein erstes Ausrufezeichen.
Ein Tag für die Underdogs?
Tag 2 in Goiania - und nach dem gestrigen Trainingsfreitag hat sich noch kein klares Kräfteverhältnis herauskritallisiert, was nicht nur an der neuen Strecke, sondern auch den wechselhaften Bedingungen samt Regenschauern lag. Heute könnte es bezüglich des Wetters ähnlich weitergehen. Die Qualifyings und auch der MotoGP-Sprint sind also womöglich wieder für Überraschungen gut. Zunächst stehen aber erst einmal die letzten Trainingseinheiten an.
Der Zeitplan für Samstag:
12:40-13:10 Uhr: Moto3 FT2
13:25-13:55 Uhr: Moto2 FT2
14:10-14:40 Uhr: MotoGP FT2
14:50-15:05 Uhr: MotoGP Q1
15:15-15:30 Uhr: MotoGP Q2
16:45-17:00 Uhr: Moto3 Q1
17:10-17:25 Uhr: Moto3 Q2
17:40-17:55 Uhr: Moto2 Q1
18:05-18:20 Uhr: Moto2 Q2
19:00 Uhr: MotoGP Sprint (15 Runden)
Von: Juliane Ziegengeist