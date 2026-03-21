MotoGP-Liveticker Brasilien: Der Super-Samstag in Goiania

Goiania zwischen Lob und Kritik

Sportlich sorgt die neue Strecke in Goiania für Begeisterung – organisatorisch hingegen gibt es deutliche Kritik. Vor allem der MotoGP-Promoter steht im Fokus, nachdem starke Regenfälle im Vorfeld für Überflutungen und Verzögerungen gesorgt hatten. Trackhouse-Teamchef Davide Brivio fand klare Worte: Es sei "wirklich schade", dass der Vorbereitungsstand der Strecke nicht dem Anspruch der MotoGP entspreche.



Tatsächlich wirkt die Anlage vielerorts noch provisorisch: Container statt fester Gebäude, Baustellen im Fahrerlager und Probleme bei Infrastruktur wie Internet oder Entwässerung prägen das Bild. Beobachter berichten, dass die Strecke ursprünglich erst 2027 bereit sein sollte. Die Vorverlegung könnte nun ihren Preis haben. Auch die Terminwahl mitten in der Regenzeit wirft Fragen auf.



Trotz der Kritik gibt es auch positive Stimmen: Das Layout wird von Fahrern als "fantastisch" und abwechslungsreich gelobt, der Grip gilt selbst bei Nässe als gut. Damit bleibt die Hoffnung, dass die Rennen sportlich überzeugen, auch wenn das Drumherum noch nicht ganz auf MotoGP-Niveau ist.