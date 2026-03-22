MotoGP-Liveticker Brasilien: Was bringt der Rennsonntag in Goiania?

Rückblick: Und plötzlich war da ein Loch

Was am Samstag in Goiania passierte, kann man wohl als einen der kuriosesten Zwischenfälle in der WM-Geschichte bezeichnen: Ein plötzlich entstandenes Loch auf der Start-Ziel-Geraden sorgte für eine lange Unterbrechung und Chaos im Zeitplan. Ursache war ein durch Regen beschädigtes Drainagerohr, wodurch der Asphalt einbrach. Die Stelle wurde kurzfristig repariert, der Sprint konnte mit deutlicher Verspätung doch noch stattfinden.



Bei den Fahrern sorgte der Vorfall für Verwunderung: "So etwas habe ich noch nie erlebt", hieß es unisono im Paddock. Glück im Unglück: Das Loch lag abseits der Ideallinie, wodurch grünes Licht für den Start gegeben werden konnte. "Wäre es auf der Ideallinie gewesen, hätten wir nicht fahren können", betonte Marc Marquez.



Kritik gab es dennoch, vor allem an der unklaren Planung während der Unterbrechung. Mehrfaches Verschieben erschwerte die Vorbereitung erheblich. "Bereit machen, runterfahren, wieder vorbereiten - das ist nicht einfach", so Marquez. Trotz allem konnte der Sprint über die Bühne gehen, doch das ungewöhnliche Chaos dürfte noch länger Gesprächsthema bleiben.