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MotoGP-Liveticker Brasilien: Was bringt der Rennsonntag in Goiania?

Liveticker

Rückblick: Und plötzlich war da ein Loch

Was am Samstag in Goiania passierte, kann man wohl als einen der kuriosesten Zwischenfälle in der WM-Geschichte bezeichnen: Ein plötzlich entstandenes Loch auf der Start-Ziel-Geraden sorgte für eine lange Unterbrechung und Chaos im Zeitplan. Ursache war ein durch Regen beschädigtes Drainagerohr, wodurch der Asphalt einbrach. Die Stelle wurde kurzfristig repariert, der Sprint konnte mit deutlicher Verspätung doch noch stattfinden.

Bei den Fahrern sorgte der Vorfall für Verwunderung: "So etwas habe ich noch nie erlebt", hieß es unisono im Paddock. Glück im Unglück: Das Loch lag abseits der Ideallinie, wodurch grünes Licht für den Start gegeben werden konnte. "Wäre es auf der Ideallinie gewesen, hätten wir nicht fahren können", betonte Marc Marquez.

Kritik gab es dennoch, vor allem an der unklaren Planung während der Unterbrechung. Mehrfaches Verschieben erschwerte die Vorbereitung erheblich. "Bereit machen, runterfahren, wieder vorbereiten - das ist nicht einfach", so Marquez. Trotz allem konnte der Sprint über die Bühne gehen, doch das ungewöhnliche Chaos dürfte noch länger Gesprächsthema bleiben.

~Loch in Goiania~

Foto: Getty Images South America

Daumen drücken!

Zum ersten Mal seit 22 Jahren wird in Brasilien heute ein MotoGP-Rennen ausgetragen. Nach den Wetterkapriolen am Freitag und dem Sinkloch-Drama am Samstag hoffen wir inständig, dass heute alles nach Plan und ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gehen kann. Wegen der gestrigen Verzögerungen steht neben dem Warm-up der MotoGP und den Rennen der drei WM-Klassen zunächst erst noch das Qualifying der Moto2 an.

Der Zeitplan für Sonntag:
13:40-13:55 Uhr: Moto2 Q1
14:05-14:20 Uhr: Moto2 Q2
14:40-14:50 Uhr: MotoGP Warm-up
16:00 Uhr: Moto3 Rennen (24 Runden)
17:15 Uhr: Moto2 Rennen (26 Runden)
19:00 Uhr: MotoGP Rennen (31 Runden)

Von: Juliane Ziegengeist

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