MotoGP-Liveticker Brünn: Der Kampf um die Pole und den Sprintsieg
MotoGP-Liveticker Brünn: Premierepole für Ogura, Marquez in Reihe zwei
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Moto2 Q1: Diese Vier sind weiter
In der Moto2 schaffen es Sergio Gracia, Daniel Munoz, Ayumu Sasaki und Luca Lunetta auf die ersten vier Q2-Plätze und damit eine Runde weiter. Adrian Huertas wird Fünfter. Hinter ihm bleiben auch Angel Piqueras, Tony Arbolino, Deniz Öncü und Aron Canet in Q1 hängen.
Moto3 Q2: Almansa erneut auf Pole
David Almansa schafft den Hattrick: Mit einer neuen Rekordzeit von 2:04.069 Minuten sichert er sich seine dritte Pole in Folge. Hakim Danish erobert Rang zwei. WM-Leader Maximo Quiles wird trotz eines späten technischen Problems Dritter.
Alvaro Carpe, Brian Uriarte und Eddie O'Shea bilden die zweite Reihe. Scott Ogden, Veda Pratama, Joel Kelso und Casey O'Gorman komplettieren die Top 10. Jesus Rios stürzt gleich zweimal und belegt Rang 15.
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Moto3 Q1: Diese Vier sind weiter
Marcos Uriarte, Casey O'Gorman, Eddie O'Shea und Adrina Fernandez belegen die ersten vier Plätze in Q1 und schaffen den nachträglichen Q2-Einzug. Rysuei Yamanaka verfehlt den Cut als Fünfter knapp. Marco Morelli verkalkuliert sich mit nur einem Reifensatz und fällt, während er in der Box sitzt, bis auf Rang sechs zurück.
Cormac Buchanan sorgt für den einzigen Sturz der Session. Er kommt nicht über Platz zehn hinaus - eine Position hinter Leo Rammerstorfer an neunter Stelle.
Alex Marquez beendet Brünn-Wochenende vorzeitig
Alex Marquez wird nicht weiter am Grand Prix von Tschechien teilnehmen. Nach Rücksprache mit seinem Team und dem medizinischen Personal entschied sich der Gresini-Ducati-Pilot nach dem Qualifying, das Rennwochenende in Brünn vorzeitig zu beenden. Der Spanier möchte sich stattdessen vollständig auf seine weitere Genesung konzentrieren, nachdem er erst am Freitag sein Comeback nach einer Verletzungspause gegeben hatte.
Startplatzstrafe für Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu ist für den Grand Prix von Tschechien mit einer Rückversetzung um drei Startplätze bestraft worden. Die MotoGP-Stewards sahen es als erwiesen an, dass der Pramac-Yamaha-Pilot im Q1 durch langsames Fahren auf der Ideallinie Enea Bastianini in Kurve 10 behinderte.
Für das Vergehen verhängten die Rennkommissare eine Gridstrafe von drei Positionen für das MotoGP-Hauptrennen in Brünn. Es handelt sich um Razgatlioglus erstes entsprechendes Vergehen der Saison.
Der Türke verliert damit allerdings nur eine Position. Da er sich ursprünglich als Vorletzter qualifiziert hatte, fällt er lediglich hinter Cal Crutchlow zurück.
Ogura: "Das hätte ich nicht erwartet"
Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia/1.): "Zunächst einmal war die Runde wirklich sehr gut. Ehrlich gesagt hätte ich nicht erwartet, so schnell zu sein. Aber es ist natürlich schön, eine so schnelle Runde hinzubekommen, besonders an einem Samstagmorgen. Mal sehen, wie es heute Nachmittag und morgen läuft. Es wird ein langes Rennen werden, deshalb müssen wir abwarten."
Di Giannantonio: "Er war einfach schneller"
Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati/2.): "Ai fährt unglaublich gut. Er hat eine fantastische Runde hingelegt. Ich dachte, meine 1:51.3 würde reichen, aber er war einfach schneller als ich."
"Ich bin sehr glücklich mit meiner Arbeit und mit dem, was wir heute gemeinsam mit dem Team erreicht haben. Heute Morgen war unser Rennrhythmus sehr gut, und im Qualifying war es wichtig, in die erste Reihe zu kommen. Das haben wir geschafft. Abgesehen davon, das Ai schneller war, bin ich wirklich sehr zufrieden."
Bagnaia: "Musste das Gefühl erst wiederfinden"
Francesco Bagnaia (Ducati/3.): "Ich bin zufrieden mit der ersten Startreihe. Heute Morgen haben wir etwas am Motorrad ausprobiert, das mir nicht gefallen hat, deshalb hatte ich einige Probleme. Danach sind wir wieder auf das Set-up von gestern zurückgegangen."
"Im Qualifying brauchte ich dann etwas Zeit. Beim ersten Run habe ich nicht so sehr gepusht wie beim zweiten, weil ich das Gefühl für das Motorrad erst wiederfinden musste. Der zweite Versuch war dann besser. Uns fehlt im Vergleich zu den anderen noch etwas, aber wir machen Fortschritte. Heute Nachmittag werde ich versuchen, mit ihnen zu kämpfen."
MotoGP-Qualifying: Ergebnis
MotoGP Q2: Premierepole für Ogura
Es bleibt dabei: Ogura holt mit einer Rekordzeit von 1:51.139 Minuten seine erste Pole in der MotoGP. Di Giannantonio sichert sich zum Schluss noch Rang zwei. Bagnaia komplettiert die erste Reihe. Bezzecchi führt die zweite Reihe vor Marc Marquez und Moreira an. Fernandez, Acosta und Morbidelli folgen in Reihe drei.
Martin kommt nach seinem Q1-Durchmarsch nicht über Platz zehn hinaus. Aldeguer und Mir beenden das Qualifying auf den Rängen elf und zwölf.
MotoGP Q2: Ogura!
Zurück auf der Strecke lässt es Bagnaia fliegen und setzt sich mit 1:51.383 Minuten an die Spitze. Marc Marquez verbessert sich auf Rang zwei. Doch dann schlägt Ogura zu und fährt noch einmal 0,244 Sekunden schneller als Bagnaia. Schafft der Rookie hier die Sensation oder kann noch jemand gegenhalten?
MotoGP Q2: Enges Feld
Nach dem ersten Run führt Diggia vor Moreira und Ogura. Fernandez, Bezzecchi und Acosta folgen dahinter. Die Abstände sind eng. Nur 0,178 Sekunden trennen die Top 6. Auch Morbidelli, Martin, Bagnaia, Aldeguer und Mir sind auf den weiteren Plätzen nicht weit weg.
Marc Marquez liegt momentan auf dem letzten Platz. Er hat noch keine gültige Rundenzeit markiert und muss in den verbleibenden Minuten liefern.
MotoGP Q2: Starker Beginn
Die erste fliegenden Runden laufen und die Zeiten purzeln direkt. Moreira unterbietet den Streckenrekord von gestern als Erster. Di Giannantonio zieht nach und schraubt die neue Bestmarke auf 1:51.643 Minuten. Marc Marquez' Zeit wird wegen Tracklimits gestrichen.
MotoGP Q2: Jetzt zählt's
Die zwölf schnellsten Fahrer machen die vorderen Startplätze jetzt unter sich aus. Im Vorjahr stand in Brünn Bagnaia auf der Pole. Wer sichert sich den Spitzenplatz diesmal?
MotoGP Q1: Martin und Morbido weiter
An der Spitze ändert sich auch im zweiten Run nichts mehr. Martin und Morbidelli schaffen es in Q2. Vinales scheitert als Dritter knapp. Er bildet mit Alex Marquez und Quartararo die fünfte Reihe. Marini, Bastianini und Miller kommen nicht über Reihe sechs hinaus. Rins, Binder, Razgatlioglu und Crutchlow runden den Grid ab.
MotoGP Q1: Zwischenstand
Nach dem ersten Run sieht es wie folgt aus: Martin führt vor Morbidelli, Vinales, Alex Marquez und Marini. Bastianini, Quartararo, Miller, Razgatlioglu, Rins, Crutchlow und Binder folgen dahinter. Gerade unter den Top 4 sind die Abstände eng.
MotoGP Q1: Martin mit Ansage
Martin legt direkt mit einer starken Runde von 1:51.819 Minuten vor. Das ist die zweitschnellste Zeit an diesem Wochenenden und bringt ihn auf den Spitzenplatz.
MotoGP Q1: Wer kommt weiter?
Im ersten Quali-Abschnitt treten zwölf Fahrer an: Razgatlioglu, Marini, Vinales, Quartararo, Morbidelli, Bastianini, Binder, Crutchlow, Rins, Miller, Alex Marquez und Martin. Nur die beiden Zeitschnellsten ziehen nachträglich in Q2 ein.
MotoGP FT2: Ergebnis
MotoGP FT2: Fernandez wieder vorn
Fernandez kann sich frisch bereift zum Schluss auch noch einmal steigern und holt sich die Bestzeit mit 1:52.050 Minuten zurück. Marquez wird mit einem Rückstand von 0,835 Sekunden Zweiter. Vinales, Aldeguer, Ogura, Acosta, Di Giannantonio, Bezzecchi, Moreira und Mir runden die Top 10 ab.
MotoGP FT2: Marquez stark
Marc Marquez fährt mit seinem Reifensatz weiter, markiert aber dennoch eine neue Bestzeit von 1:52.885 Minuten. Das spricht für eine starke Rennpace des Weltmeisters. Andere haben frische Reifen montiert. Vinales verbessert sich damit auf Rang zwei.
MotoGP FT2: Die Reihenfolge
Die Mehrheit des Feldes befindet sich an der Box. Die Reihenfolge: Fernandez: Marc Marquez, Aldeguer, Acosta, Ogura, Mir, Alex Marquez, Di Giannantonio, Bastianini, Vinales.