Bagnaia: "Musste das Gefühl erst wiederfinden"

Francesco Bagnaia (Ducati/3.): "Ich bin zufrieden mit der ersten Startreihe. Heute Morgen haben wir etwas am Motorrad ausprobiert, das mir nicht gefallen hat, deshalb hatte ich einige Probleme. Danach sind wir wieder auf das Set-up von gestern zurückgegangen."



"Im Qualifying brauchte ich dann etwas Zeit. Beim ersten Run habe ich nicht so sehr gepusht wie beim zweiten, weil ich das Gefühl für das Motorrad erst wiederfinden musste. Der zweite Versuch war dann besser. Uns fehlt im Vergleich zu den anderen noch etwas, aber wir machen Fortschritte. Heute Nachmittag werde ich versuchen, mit ihnen zu kämpfen."