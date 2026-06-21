MotoGP-Liveticker Brünn: Der Rennsonntag - ohne Bezzecchi!
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Moto2: Ortola gewinnt!
Unfassbar! In der letzten Kurve sticht Ortola innen hinein und schnappt Alonso, der so lange geführt hat, den Sieg noch vor der Nase weg. Salac wird auf seiner Heimstrecke Dritter vor Agius. Gonzalez kann Guevara auf den letzten Metern noch hinter sich lassen und komplettiert die Top 5. Holgado, Roberts, Vietti und Rueda belegen die restlichen Top-10-Plätze.
Moto2: Duell um den Sieg
Die vorletzte Runde beginnt und es sieht ganz nach einem Zweikampf zwischen Alonso und Ortola um den Sieg aus. Salac ist zwar noch in Reichweite, aber die beiden vor ihm scheinen in dieser entscheidenden Phase noch etwas mehr zu haben.
Moto2: Alonso vs. Ortola
Zu Beginn der 15. Runde setzt Ortola einer erste Attacke, doch Alonso schlüpft direkt wieder durch. Damit ist der Kampf eröffnet. Wenige Kurven später das gleiche Spiel. Salac schaut sich das Ganze noch an. Wird er der lachende Dritte?
Moto2: Es wird enger
Noch fünf Runden und Salac ist dran. Nur zwei Zehntel trennen die Top 3 jetzt. Dahinter hat auch Agius noch nicht aufgesteckt und nähert sich der Spitzengruppe.
Moto2: Salac Dritter
Im Kampf um Platz drei wird es eng zwischen Guevara und Agius - etwas zu eng. Salac profitiert und übernimmt die dritte Position. Kann er die Lücke zu den Top 2 jetzt endgültig schließen und um den Heimsieg mitkämpfen?
Moto2: Die Reihenfolge
Zehn von 18 Runden sind gefahren. Die Reihenfolge in den Top 10: Alonso, Ortola, Guevara, Agius, Salac, Gonzalez, Holgado, Vietti, Roberts, Veijer. An der Spitze trennen Alonso und Ortola nur 0,175 Sekunden. Und auch die Verfolger scheinen langsam wieder aufzuschließen.
Moto2: Erster Crash
Wir schreiben Runde acht und sehen den ersten Fahrer im Kies. Er ist Canet, der in Kurve 8 die Kontrolle verloren hat. Er lag aber ohnehin außerhalb der Punkte.
Moto2: Abstand schmilzt
Ortola hat sie Lücke zu Alonso innerhalb weniger Runden schon fast wieder geschlossen. Guevara kämpft auf Platz drei um den Anschluss. Er hat Agius und Salac im Nacken.
Moto2: Gonzalez holt auf
WM-Leader Gonzalez hat zwei weitere Plätze gutmacht und ist jetzt Siebter. Und er gewinnt nach einem Fehler von Holgado die nächste Position. Die Reihenfolge: Alonso, Ortola, Guevara, Agius, Salac, Gonzalez, Holgado.
Moto2: Ortola sitzt Strafe ab
In Runde vier geht Ortola in die Long Lap. Er kann seine zweite Position knapp vor Guevara aber halten. Vorne führt Alonso jetzt mit fast anderthalb Sekunden Vorsprung.
Moto2: Zwischenstand
Alonso und Ortola können sich direkt etwas absetzen. Ortola muss aber gleich einmal durch die Long Lap - ein Strafe aus Ungarn. Holgado, Guevara, Agius, Salac, Vietti und Roberts heißen die Verfolger. Gonzalez hat sich auf Platz neun vorgekämpft.
Moto2: Der Start
Alonso behauptet am Start die Spitze, dahinter fährt Ortola auf Platz zwei vor. Holgado und Guevara folgen. Lokalheld Salac fällt auf Platz fünf zurück.
Moto2: Startaufstellung
Weiter geht es mit der Moto2. Hier sind 18 Runden angesetzt, und wie in der Moto3 gab es auch in dieser Klasse Startplatzstrafen, weil Fahrer im Qualifying in bestimmten Sektoren zu langsam unterwegs waren - darunter WM-Leader Manuel Gonzalez. Er wurde um neun Plätze strafversetzt und wird deshalb statt von P4 von P13 starten.
David Alonso geht wie gehabt von der Pole ins Rennen und teilt sich die erste Reihe mit Filip Salac und Daniel Holgado. Senna Agius, Ivan Ortola und Izan Guevara stehen in Reihe zwei.
Danish: "Haben sehr hart dafür gearbeitet"
Hakim Danish (MSI-KTM/1.): "Dieser Moment bedeutet sehr viel. Ich weiß, dass sich in Malaysia alle riesig freuen werden, und ich freue mich natürlich auch sehr über meinen ersten Sieg. Ich bin von der fünften Startreihe ins Rennen gegangen und habe versucht, konzentriert zu bleiben. Mein Ziel war es, so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Danach habe ich versucht, das Rennen bestmöglich zu managen."
"Generell habe ich mich an diesem Wochenende sehr wohl mit dem Motorrad und dem Team gefühlt. Ich möchte auch meinem Team danken, denn sie haben einen großartigen Job gemacht. Sie haben sehr hart für mich gearbeitet. Ich bin unglaublich glücklich und möchte außerdem eine Nachricht an die Menschen in Malaysia senden: Vielen Dank für eure Unterstützung."
Uriarte: "Mir fehlt noch etwas Erfahrung"
Brian Uriarte (Ajo-KTM/2.): "Ehrlich gesagt ist Brünn für mich eine der schwierigsten Strecken im Kalender. Aber ich habe gemerkt, dass wir in jeder Session Fortschritte gemacht haben. Im Rennen habe ich viel von den Topfahrern gelernt. Ich habe es wirklich genossen. Es wurde ständig überholt. Irgendwann dachte ich mir: 'Das muss im Fernsehen unglaublich aussehen', weil wir uns alle gegenseitig überholt haben. Ich habe diesen Kampf wirklich genossen."
"Mir fehlt vielleicht noch etwas Erfahrung, aber in der letzten Runde wusste ich, dass alle voll angreifen würden. Ich war vorne und führte das Rennen an. Da geht man natürlich ein großes Risiko ein. Am Ende war es aber ziemlich cool. Ich habe versucht, die beiden Fahrer vor mir zu überholen und den Ausgang der dritt- und vorletzten Kurve besser vorzubereiten. Das hat nicht schlecht funktioniert. Ich bin zwar aufs Grasgeraten, ein bisschen Motocross also. Aber ich mag Motocross."
"Ich habe dieses Rennen wirklich genossen. Ein großes Dankeschön an mein gesamtes Team. Sie haben an diesem Wochenende fantastische Arbeit geleistet. Jetzt müssen wir genauso weitermachen."
Quiles: "Einfach immer weiter gepusht"
Maximo Quiles (Aspar-KTM/3.): "Die letzte Runde war verrückt. Ich habe versucht, zu pushen und eine Lücke herauszufahren, damit ich nicht in diesen wilden Kampf gerate, aber das war unmöglich. Es wurde etwas windig, und ich glaube auch, dass meine Übersetzung für dieses Rennen nicht optimal war. Also habe ich einfach immer weiter gepusht."
"Ich habe getan, was ich konnte. Am Ende hatten wir sechs Fahrer im Kampf um die Spitze, und das ist natürlich großartig. In der letzten Runde habe ich gesehen, dass Brian versucht hat, einen besseren Kurvenausgang zu bekommen. Das habe ich nicht bemerkt, deshalb haben wir uns berührt. Hakim war dann innen neben mir."
"Auf der letzten Bergauf-Passage wollte ich einen guten Ausgang erwischen, um Hakim in der letzten Kurve anzugreifen. Dann hat mich Almansa auf unglaubliche Weise überholt. Da dachte ich mir: 'Okay, mal sehen, was ich noch machen kann.' Also bin ich außen neben der Linie geblieben und habe versucht zu überholen. Dass ich am Ende noch aufs Podium fahren konnte, macht mich wirklich glücklich. Ich freue mich auf mehr."
Moto3: Premierensieg für Danish
Auf den letzten Metern geht es noch einmal richtig rund. Am Ende profitiert Danish von den Duellen der Konkurrenz und gewinnt sein erstes Rennen mit fast einer halben Sekunde Vorsprung. Uriarte und Quiles sichern sich trotz eines späten Kontakts die restlichen Podestplätze. Almansa scheitert als Vierter knapp. Pramata und Carpe folgen dahinter.
Morelli wird mit zehn Sekunden Rückstand auf die Spitze Siebter. Kelso, Ogden und Perrone runden die Top 10 ab. O'Shea und Salmela stürzen noch kurz vor Schluss.
Moto3: Wer gewinnt?
Die letzte Runde beginnt. Quiles, Uriarte und Danish haben sich einen kleinen Vorteil verschafft. Machen sie den Sieg unter sich aus oder können Pratama, Almansa und Carpe noch einmal aufschließen, um doch noch mitzuschmischen?
Moto3: Schlussphase
Noch drei Runden und in der Führungsgruppe wird es immer hektischer. Quiles, Almansa, Danish, Uriarte, Carpe, Pratama - alle haben noch Chancen aufs Podest und den Sieg.
Moto3: Enge Duelle
Zehn von 16 Rennrunden sind absolviert und an der Spitze geht es weiter hin und her. Nach Almansa liegt erneut Quiles vorn, während Almansa nach einem Kontakt mit Carpe auf Platz fünf zurückfällt. Hier kann noch alles passieren.
Moto3: Jetzt Uriarte vorn
Und schon wieder wechselt die Spitze. Jetzt sammelt Uriarte Führungskilometer. Die Gruppe besteht nach O'Gormans Sturz jetzt noch aus sechs Fahrern. Der nächste Verfolger Kelso liegt mehrere Sekunden zurück.
Mit Rammerstorfer ist der nächste Fahrer gestürzt.
Moto3: Neue Spitze
In Runde sechs wechselt die Führung zum ersten Mal und Almansa übernimmt das Kommando. Er hat Quiles und Pramata hinter sich, der weitere Plätze gutgemacht hat und jetzt schon Dritter ist. Uriarte, Carpe, O'Gorman und Danish folgen dahinter, doch erwischt es O'Gorman mit einem Highsider und er ist raus.