MotoGP-Liveticker Brünn: Der Rennsonntag - ohne Bezzecchi!

Quiles: "Einfach immer weiter gepusht"

Maximo Quiles (Aspar-KTM/3.): "Die letzte Runde war verrückt. Ich habe versucht, zu pushen und eine Lücke herauszufahren, damit ich nicht in diesen wilden Kampf gerate, aber das war unmöglich. Es wurde etwas windig, und ich glaube auch, dass meine Übersetzung für dieses Rennen nicht optimal war. Also habe ich einfach immer weiter gepusht."



"Ich habe getan, was ich konnte. Am Ende hatten wir sechs Fahrer im Kampf um die Spitze, und das ist natürlich großartig. In der letzten Runde habe ich gesehen, dass Brian versucht hat, einen besseren Kurvenausgang zu bekommen. Das habe ich nicht bemerkt, deshalb haben wir uns berührt. Hakim war dann innen neben mir."



"Auf der letzten Bergauf-Passage wollte ich einen guten Ausgang erwischen, um Hakim in der letzten Kurve anzugreifen. Dann hat mich Almansa auf unglaubliche Weise überholt. Da dachte ich mir: 'Okay, mal sehen, was ich noch machen kann.' Also bin ich außen neben der Linie geblieben und habe versucht zu überholen. Dass ich am Ende noch aufs Podium fahren konnte, macht mich wirklich glücklich. Ich freue mich auf mehr."