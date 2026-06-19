MotoGP-Liveticker Brünn: Der Trainingsauftakt in Tschechien
MotoGP-Liveticker Brünn: Marc Marquez dominiert FT1 trotz Sturz
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Hersteller einigen sich auf neues Abkommen bis 2031
Die MotoGP und die fünf Hersteller haben beim Grand Prix von Tschechien ein neues kommerzielles Rahmenabkommen für die Jahre 2027 bis 2031 vorgestellt. MotoGP-CEO Carmelo Ezpeleta spricht von einem "wegweisenden Moment" und betont die gemeinsame Ausrichtung auf Wachstum und globale Expansion.
Nach langen und teils zähen Verhandlungen – unter anderem mit Streitpunkten über die finanzielle Aufteilung – konnte nun ein Kompromiss gefunden werden. Laut Berichten liegt die jährliche Auszahlung pro Team unter acht Millionen Euro.
Das neue Abkommen soll gemeinsam mit dem ab 2027 greifenden technischen Reglement den Übergang in eine neue Ära der Motorrad-WM markieren.
MotoGP FT1: Ergebnis
MotoGP FT1: Die Reihenfolge
Trotz seines späten Abflugs bleibt Marc Marquez vorn. Quartararo schiebt sich mit frischen Reifen zum Schluss noch auf Rang zwei. Fernandez wird Dritter, gefolgt von Mir und Ogura. Die Top 5 trennen 0,318 Sekunden.
Bagnaia, Aldeguer, Di Giannantonio, Acosta und Marini bilden die zweite Hälfte der Top 10. Martin wird 14., Bezzecchi belegt Rang 16.
MotoGP FT1: Marquez gecrasht
Die letzten Minuten der Session laufen, da erwischt es Marc Marquez. Er wird in Kurve 7 etwas weit herausgetragen und rutscht schließlich weg. Kein schlimmer Sturz, aber auch kein idealer Abschluss dieses Trainings, das er weiterhin anführt.
MotoGP FT1: Alex Marquez P17
Alex Marquez hat am Donnerstag angekündigt, dass er sein Comeback mit Bedacht angehen will. Er soll nach diesem Training erneut durchgecheckt werden. Danach will der Spanier entscheiden, ob es Sinn macht, weiterzufahren. Aktuell liegt der Gresini-Pilot mit 1,5 Sekunden Rückstand auf Platz 17.
MotoGP FT1: Martin mit Problemen
Gerade eben haben wir Martin noch auf Abwegen durchs Kiesbett fahren sehen. Jetzt steht seine Aprilia am Streckenrand. Offenbar gibt es ein technisches Problem, weshalb der Spanier seine Maschine außerplanmäßig abstellen musste.
MotoGP FT1: Marquez stark
Marc Marquez fährt mit demselben Satz Medium-Reifen weiter und steigert seine Bestzeit auf 1:53.303 Minuten. Ogura ist neuer Zweiter, liegt aber sieben Zehntel zurück.
MotoGP FT1: Zwischenstand
Jetzt haben wir auch einen Reifeninfo. Demnach sind die meisten Fahrer mit dem weichen Vorderreifen und dem Medium-Hinterreife unterwegs. Bei noch 20 Minuten auf der Uhr führt Marc Marquez vor Aldeguer, Acosta, Bezzecchi, Bagnaia, Diggia, Vinales, Fernandez, Marini und Quartararo.
MotoGP FT1: Martin in der Long Lap
Wir erinnern uns an den Startcrash in Ungarn, für Martin als Auslöser mit einer doppelten Long Lap bestraft wurde. Diese übt der Aprilia-Pilot jetzt schon mal. Absitzen muss er sich aber erst am Sonntag. Für den Sprint spielt die Strafe keine Rolle.
Im Klassement liegt Martin derzeit auf Platz 17 mit 1,859 Sekunden Rückstand. Teamkollege Bezzecchi rangiert nach dem ersten Run an neunter Stelle.
MotoGP FT1: Ducati geballt vorn
Auf seiner fünften schnellen Runden dringt Marc Marquez als Erster in die 1:53er vor. Er führt jetzt sechs Zehntel vor Aldeguer. Bagnaia ist Dritter, Di Giannantonio Vierter. Vier Ducatis liegen also vorn. Quartararo komplettiert die aktuelle Top 5.
MotoGP FT1: Frühe Stürze
Jetzt ist die Königsklasse an der Reihe. Es herrscht bestes Sommerwetter in Brünn. Die Luft hat 27 Grad, der Asphalt 39 Grad. Für einige beginnt die Session allerdings weniger sonnig: Acosta fliegt in Kurve 9 ab. Kurz darauf rutscht sein KTM-Markenkollege Vinales aus. Und auch Bezzecchi und Moreira machen frühe Bekanntschaft mit dem Kiesbett.
MotoGP FT1: Fernandez trotz Blinddarmentzündung dabei
Raul Fernandez hat in der Nacht auf Mittwoch eine akute Blinddarmentzündung erlitten und musste medizinisch überwacht werden. Nach 24 Stunden kompletter Ruhe sowie weiteren Untersuchungen erhielt der Spanier jedoch die Freigabe für das erste Freie Training am Freitag.
Zwar muss Fernandez mit starken Schmerzen rechnen, ein gesundheitliches Risiko sehen die Ärzte aktuell nicht. Nach FT1 wird sein Zustand erneut bewertet. Ein zusätzlicher Anreiz für den Einsatz sind die MotoGP-Testfahrten am Montag in Brünn, bei denen Fernandez für Aprilia das neue 850ccm-Bike mit Pirelli-Reifen testen soll.
Moto2 FT1: Gonzalez Schnellster
Auch die Moto2 legt gut vor. Spitzenreiter Manuel Gonzalez verfehlt den Streckenrekord mit einer Bestzeit von 1:58.585 Minuten um nur zweieinhalb Zehntel. Lokalheld Filip Salac wird Zweiter. Daniel Holgado, Senna Agius und Jose Antonio Rueda folgen dahinter.
Joe Roberts führt die zweite Hälfte der Top 10 vor David Alonso, Izan Guevara, Barry Baltus und Daniel Munoz an. 0,838 Sekunden trennen die schnellsten zehn Fahrer. Celestino Vietti belegt nach einem frühen technischen Problem nur Rang 21. Colin Veijer sorgt in Kurve 3 für den einzigen Sturz in diesem Training.
- zum Ergebnis
Moto3 FT1: Neuer Rekord
Die Moto3 startet mit einem neuen Streckenrekord in diesen Freitag. Hakim Danish umrundet Brünn in 2:04.938 Minuten und führt das Feld mit drei Zehnteln Vorsprung auf David Almansa an. Alvaro Carpe, Joel Kelso und Maximo Quiles runden die Top 5 ab. Dahinter folgen Joel Esteban, Casey O'Gorman, Scott Ogden, Marco Morelli und Adrian Fernandez.
Guido Pini, Rico Salmela und Matteo Bertelle zählen zu den Sturzpiloten der Session. Insbesondere Bertelle erwischt es bei einem Highsider in der letzten Kurve hart. Er bleibt auf den ersten Blick unverletzt, rückt danach aber nicht mehr aus.
Alex Marquez gibt Comeback in Brünn
Alex Marquez steht beim Grand Prix von Tschechien vor seiner Rückkehr in die MotoGP. Nach seinem schweren Sturz in Barcelona und einer komplizierten Schlüsselbeinfraktur sowie einer Halswirbelverletzung erhielt der Gresini-Ducati-Pilot grünes Licht von den Ärzten.
Ob er das gesamte Rennwochenende absolvieren kann, bleibt jedoch offen. "Ich muss meinen Zustand Training für Training neu bewerten", erklärte der Spanier am Donnerstag in Brünn. Besonders die Schulter bereitet ihm noch Probleme. Marquez betont, dass er zunächst herausfinden müsse, wie belastbar er unter Rennbedingungen tatsächlich ist. Sein Hauptziel sei es, Risiko und Nutzen nach jeder Session realistisch abzuwägen.
Wichtige Phase
Der Grand Prix von Tschechien an diesem Wochenende läutet den nächsten Doubleheader in dieser MotoGP-Saison ein. Und wir steuern mit großen Schritten auf die Halbzeit und damit die Sommerpause zu. Jetzt gilt es also, noch einmal Schwung zu holen und wertvolle Punkte zu sammeln.
Zuletzt feierte Marc Marquez mit einem Sieg in Ungarn sein Comeback auf der obersten Treppchen. Dort feierte er mit Pole, Sprint- und Grand-Prix-Sieg ein perfektes Wochenende. Ob ihm das auch in Brünn gelingt? Der Grundstein dafür wird heute in den Trainings gelegt, die wir natürlich wie immer in unserem Liveticker den Tag über begleiten.
Der Zeitplan für Freitag:
09:00-09:35 Uhr: Moto3 FT1
09:50-10:30 Uhr: Moto2 FT1
10:45-11:30 Uhr: MotoGP FT1
13:15-13:50 Uhr: Moto3 Training
14:05-14:45 Uhr: Moto2 Training
15:00-16:00 Uhr: MotoGP Training
Von: Juliane Ziegengeist