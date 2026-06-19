Wichtige Phase

Der Grand Prix von Tschechien an diesem Wochenende läutet den nächsten Doubleheader in dieser MotoGP-Saison ein. Und wir steuern mit großen Schritten auf die Halbzeit und damit die Sommerpause zu. Jetzt gilt es also, noch einmal Schwung zu holen und wertvolle Punkte zu sammeln.



Zuletzt feierte Marc Marquez mit einem Sieg in Ungarn sein Comeback auf der obersten Treppchen. Dort feierte er mit Pole, Sprint- und Grand-Prix-Sieg ein perfektes Wochenende. Ob ihm das auch in Brünn gelingt? Der Grundstein dafür wird heute in den Trainings gelegt, die wir natürlich wie immer in unserem Liveticker den Tag über begleiten.



Der Zeitplan für Freitag:

09:00-09:35 Uhr: Moto3 FT1

09:50-10:30 Uhr: Moto2 FT1

10:45-11:30 Uhr: MotoGP FT1



13:15-13:50 Uhr: Moto3 Training

14:05-14:45 Uhr: Moto2 Training

15:00-16:00 Uhr: MotoGP Training