10:22

MotoGP: Die Stimmen der Top 3

Johann Zarco (Avintia-Ducati; 1.): "Ich bin einfach nur glücklich! Ich kann es gar nicht glauben, dass ich die Pole-Position eingefahren habe. Es ist uns seit Freitag gelungen, mit frischen Reifen stetig schneller zu werden. Das war positiv, weil ich so im FT3 direkt ins Q2 einziehen konnte. Im Qualifying bin ich anfangs ein bisschen gerutscht, aber mit dem zweiten Reifen lief es deutlich besser. Ich fuhr direkt hinter einer Gruppe mit Morbidelli, Valentino [Rossi], Petrucci und Binder. Da ist mir diese Rundenzeit gelungen. Unser Renntempo ist sicherlich noch nicht stark genug, um für den Sieg in Frage zu kommen. Ich hoffe aber, dass mir morgen ein guter Start gelingt und ich dieses Bike einfach noch besser kennenlernen kann."



Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha; 2.): "Das Wichtigste ist, dass ich in der ersten Reihe stehe. Leider ist Cal [Crutchlow] direkt vor mir gestürzt und es wurde Gelb gezeigt. Damit war meine erste Runde mit diesem Reifen verloren. Ich habe dann eine langsame Runde eingelegt. Als ich auf der letzten Runde noch einmal angegriffen habe, war ich ein bisschen über dem Limit. In der vorletzten Kurve habe ich viel zu spät gebremst. Aber es ist okay. Ich bin zufrieden. Franco [Morbidelli] steht auch in der ersten Reihe und vor allem ist es uns gelungen, im FT4 unser Renntempo deutlich zu verbessern."



Franco Morbidelli (Petronas-Yamaha; 3.): "Ich bin richtig happy, wie dieses Wochenende läuft. Wir arbeiten richtig gut. Ich habe ein gutes Gefühl auf dem Bike und mir ist eine gute Runde gelungen. Aus der ersten Startreihe nehme ich mir jetzt für morgen auch ein gutes Rennen vor."