MotoGP-Liveticker Buriram: Bezzecchi auf Pole! So lief das verrückte Qualifying Die MotoGP in Buriram im Re-live +++ Ducati dominiert das Qualifying +++ Quartararo erster Verfolger +++ Marc Marquez in Startreihe drei +++

Bericht Status: Beendet 15:18 Hält das Wetter? Kein Regen, mehrere Rekorde und ein überraschender Polesetter in der MotoGP: Der Qualifying-Tag in Buriram hat nicht enttäuscht. Die Vorzeichen für einen nicht minder aufregenden Renntag stehen gut. Die große Frage wird sein: Bleibt es trocken? Für Samstag war eigentlich Regen angesagt, doch der kam nicht. Wir müssen überraschen lassen.



Für heute verabschieden wir uns aus dem MotoGP-Liveticker, melden uns aber morgen an gleicher Stelle pünktlich zu den Warm-ups mit einer neuen Ausgabe zurück. Bis dahin!



Der Zeitplan für Sonntag:

05:00-05:10 Uhr: Moto3 Warm-up

05:20-05:30 Uhr: Moto2 Warm-up

05:40-06:00 Uhr: MotoGP Warm-up



07:00 Uhr: Moto3 Rennen (22 Runden)

08:20 Uhr: Moto2 Rennen (24 Runden)

10:00 Uhr: MotoGP Rennen (26 Runden) 12:08 Martin: "Beim letzten Versuch zwei Schnitzer" Jorge Martin (Pramac-Ducati; 2.): "Ich kenne Marcos Rundenzeit jetzt nicht genau, aber ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe. Leider hatte ich auf meinem letzten Versuch zwei Schnitzer drin. Ich glaube aber, dass wir im Rennen eines der besten und konstantesten Bikes haben. Jetzt müssen wir uns nur noch für den richtigen Hinterreifen entscheiden und dann kann ich morgen hoffentlich um den Sieg kämpfen." 12:06 Bagnaia: "Für das Rennen gut gerüstet" Francesco Bagnaia (Ducati; 3.): "Das ist wichtig! Bei meinem ersten Versuch hatte ich kein sonderlich gutes Gefühl auf dem Motorrad. Das war seltsam. Der zweite Versuch lief besser. Ich habe eine gute Runde hingelegt. Überhaupt haben wir gute Arbeit geleistet. Ich bin zufrieden. Im FT4 war ich richtig stark. Ich denke, für das Rennen sind wir gut gerüstet." 11:44 MotoGP Q2: Neue Bestzeit Bagnaia findet erneut einige Zehntel und nimmt Martin mit einer Zeit von 1:29.775 Minuten die vorläufige Pole ab. Martin muss einen Rutscher in Kurve 5 abfangen und seine Runde abbrechen. Auch Quartararo ist langsam unterwegs. 11:40 MotoGP Q2: Zwischenstand Quartararo hat sich noch einmal gesteigert und ist Dritter. Auch er geht jetzt an die Box. Der Stand vor dem zweiten und letzten Run: Martin, Zarco, Quartararo, Miller, Bezzecchi, Marc Marquez, Brad Binder, Bastianini, Bagnaia, Marini, Rins und Oliveira, der noch nicht draußen war. 11:35 MotoGP Q2: Reifen sparen Weil Marc Marquez einen frischen Soft-Hinterreifen bereits in Q1 verbraucht hat, rückt er zunächst mit einem gebrauchten aus. Oliveira bleibt derweil an der Box und wird dann nur einmal gleich mit frischen Reifen auf die Strecke gehen.



Miller fährt mit 1:30.270 Minuten eine erste Bestzeit, wird aber gleich von Quartararo verdrängt, der nochmal eine Zehntel schneller ist. Doch das war nur der erste Versuch. 11:24 MotoGP Q1: Beide Aprilias in Q1 raus Aleix Espargaro wird morgen also von Platz 13 starten müssen - ein herber Rückschlag für den Aprilia-Piloten, der darum kämpft, seine Titelchance am Leben zu erhalten.



Morbidelli beendet Q1 als Vierter. Crutchlow wird Fünfter. Fernandez beißt trotz Magenverstimmung die Zähne zusammen und belegt Rang sechs vor Vinales, der nur auf Startplatz 17 steht. Dahinter reihen sich Gardner, Pol Espargaro, Alex Marquez und Di Giannantonio ein. Nagashima, Darryn Binder und Petrucci beschließen den Grid. 11:18 MotoGP Q1: Zweiter Run Alle sind für eine letzte Attacke zurück auf der Strecke. Noch vier Minuten sind übrig in dieser Session. Aleix Espargaro sucht sein Heil in der Flucht und schiebt sich mit 1:30.202 Minuten an die Spitze. Marc Marquez bricht seinen Versuch derweil ab und lässt eine Reihe von Fahrern, die ihm folgen, vorbei. 11:13 MotoGP Q1: Crutchlow erster Verfolger! Marc Marquez biegt als einer der Ersten wieder an die Box ab. Noch kann seine Bestzeit niemand gefährden, doch Crutchlow verkürzt den Rückstand auf 0,199 Sekunden und übernimmt Platz zwei von Aleix Espargaro.



Die Reihenfolge dahinter: Oliveira, Morbidelli, Di Giannantonio, Fernandez, Alex Maqruez, Pol Espargaro und Vinales, der nach Run eins nur Zehnter ist. 11:01 MotoGP FT4: Aprilia liegt weiter zurück Crutchlow schließt das Training als Elfter ab. Marc Marquez bleibt Zwölfter, gefolgt von Bagnaia. Aleix Espargaro und Vinales kommen weiterhin nicht vorwärts. Sie rangieren auf den Plätzen 14 und 16. 10:54 MotoGP FT4: Marquez an der Box Marc Marquez lässt es für dieses Training gut sein. Er hat dann doch insgesamt zwölf Runden absolviert, biegt aber vorzeitig an die Box ab. Im Klassement liegt er auf Platz zwölf.



Die wenigsten Runden ist übrigens Fernandez gefahren. Er hatte das dritte Training wegen Magenbeschwerden ausgelassen, rückte jetzt aber wieder aus, wenn auch auf Sparflamme. 10:40 MotoGP FT4: Keine Besserung bei Aprilia Dieses Kopfschütteln haben wir bei Vinales heute schon öfter gesehen. Er und Aleix Espargaro kämpfen auch in diesem Training mit Problemen. Oft können sie die Linie nicht halten und finden sich neben der Strecke wider. Im Tableau liegen sich auf den Plätzen 13 und 14.



Marc Marquez ist bisher noch nicht wieder ausgerückt. Er spart Energie, weil er ja dann auch gleich in Q1 angreifen muss. 10:33 MotoGP FT4: Ducati gibt den Ton an Es stehen samt Outlap vier Runden auf der Uhr. Miller führt mit einer Zeit von 1:31.225 Minuten vor Zarco, Bagnaia, Martin und Quartararo. Diese Konstellation kennen wir schon aus den anderen Trainings. Marc Marquez steuert bereits die Box an. Er liegt auf Platz 16 und hat wohl erstmal genug vom harten Vorderreifen. 10:28 MotoGP FT4: Letztes Training Bevor auf die Königsklasse ihr Qualifying bestreitet, steht das vierte Freie Training ran. Hier liegt der Fokus voll und ganz auf der Rennvorbereitung. Es wird an Feinheiten und mit den Reifen gearbeitet.



Die meisten entscheiden sich vorne für die Medium-Mischung, hinten wird medium oder soft gefahren. Marc Marquez und Oliveira geben dem harten Vorderreifen eine Chance. 10:09 Moto2 Q2: Aus für Canet Es scheint, als würde Canet nicht mehr angreifen können. Die Uhr tickt und er war seit seinem Sturz nicht mehr auf der Strecke. Im Klassement liegt er ohne gezeitete Runde auf dem letzten Platz. 10:07 Moto2 Q2: Arbolino greift an Noch immer liegt Lokalheld Chantra vorn. Doch Arbolino pirscht sich heran. Die beiden trennen nur 85 Tausendstel, nachedem sich Arbolino auf Platz zwei steigern konnte. Ogura ist neuer Dritter, liegt aber 0,264 Sekunden zurück. Doch vier Minuten sind zu fahren. 10:01 Moto2 Q2: Früher Sturz Für Canet beginnt die Session mit einem Sturz in Kurve 5. Es ist bereits sein dritter Crash an diesem Wochenende. Schwer beschädigt sieht seine Kalex aber nicht aus, sodass er hoffentlich noch einmal ausrücken kann.



Chantra führt das Tableau nach der ersten schnellen Runde mit 1:35.625 Minuten an. Arbolino ist Zweiter, Vietti Dritter. Neben Canet habe Acosta und Kubo noch keine Rundenzeit markiert. 09:45 Moto2 Q1: War's das schon? Hier wird sich wohl nicht mehr viel tun. Vietti und Bendsneyder sind an die Box gefahren. Von den anderen ist kaum jemand auf einer schnellen Runde. Nur bei Aldeguer leuchten einzelne Sektoren orange auf. Er ist also dabei, sich persönlich zu verbessern. 09:42 Moto2 Q1: Kubo im Kies Am Klassement ändert sich aktuell nicht viel. Wir sehen kaum Steigerungen. Dalla Porta hat seine persönliche Bestzeit zwar verbessern können, bleibt aber Sechster. Kubo ist in Kurve 9 gestürzt und kann wohl nicht mehr weiterfahren. Noch liegt er auf Platz zwei, doch wenn die Konkurrenz zulegt, könnte es eng werden. 09:31 Moto2 Q1: Schrötter muss ran Es geht nahtlos weiter mit dem Qualifying der Moto2. Schrötter muss nach Platz 18 in den Trainings schon in Q1 ran. Er kämpft unter anderem gegen Vietti, Aldeguer und Lowes um die letzten Plätze in Q2. Mehr laden