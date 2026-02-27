MotoGP-Liveticker Buriram: Der erste Trainingsfreitag des Jahres
MotoGP-Liveticker Buriram: Der erste Trainingsfreitag des Jahres
MotoGP-Training: Weiche Reifen
Wir sehen zu Beginn dieser Saison deutlich mehr Softreifen als am Vormittag, auch am Hinterrad. Damit gibt das Feld direkt Gas. Marco Bezzecchi legt mit 1:29.192 Minuten erneut die frühe Messlatte.
MotoGP-Training: Kampf um Q2
Auch in der MotoGP geht es jetzt um den Q2-Direkteinzug. In den 60 Minuten Training steht aber gleichzeitig die Rennvorbereitung im Fokus. Die gute Nachricht: Für den Moment scheint es nicht mehr zu tröpfeln und die Strecke trocknet angesichts der hohen Temperaturen schnell ab.
Die Fahrer sind vielleicht gut beraten, direkt eine schnelle Runde zu setzen, bevor sich der nächste kleine Schauer ankündigt.
Moto2-Training: Neuer Streckenrekord
Manuel Gonzalez setzt seine Zeitattacke im Moto2-Training genau richtig. Denn nach einem neuen Streckenrekord in 1:34.501 Minuten kann sich aufgrund später Regentropfen und gelber Flaggen kaum noch jemand verbessern. Adrian Huertas geht in Kurve 1 bei hohem Tempo zu Boden und scheint sich verletzt zu haben. Streckenhelfer bringen ihn auf einer Trage weg.
Kurz zuvor war bereits Senna Agius gestürzt. Er reiht sich als Sechstplatzierter hinter Gonzalez, Alex Escrig, Izan Guevara, Daniel Holgado und Mario Aji im Klassement ein. Ayumu Sasaki, Ivan Ortola, Celestino Vietti und Collin Veijer beschließen die Top 10. Barry Baltus, Sergio Garcia, Angel Piqueras und Filip Salac schaffen es ebenfalls direkt in Q2.
- zum Ergebnis
Moto3 FT1: Almansa führt Feld an
In der Mittagspause und dem ersten Teil des Moto3-Trainings hat es zwar ein paar Regentropfen gegeben. Die Fahrer können die Session jedoch komplett auf Slicks absolvieren. Am Ende setzt sich David Almansa mit einer Bestzeit von 1:40.990 Minuten durch. Alvaro Carpe wird knapp dahinter Zweiter, gefolgt von Valentino Perrone, Maximo Quiles und Marco Morelli.
Scott Ogden, Jesus Rios, Veda Pratama, Adrian Fernandez und Brian Uriarte belegen die restlichen Top-10-Plätze. Direkt in Q2 ziehen auch Ryusei Yamanak, Guido Pini, Casey O'Gorman und Joel Esteban. Rico Salmela, der für den einzigen Sturz der Session sorgt, scheitert als 15. knapp.
- zum Ergebnis
Wer schafft den direkten Q2-Einzug?
In den Nachmittagstrainings am Freitag geht es auch in dieser Saison bereits um die Vorqualifizierung für Q1 und Q2. In den kleinen Klassen schaffen es die schnellsten 14 Fahrer direkt eine Runde weiter, in der MotoGP nur die Top 10. Der Rest muss morgen den Umweg über Q1 gehen.
Thailand-Highlights im Video
Video: Mit dem Grand Prix von Thailand in Buriram beginnt die MotoGP-Saison 2026. Im Video blicken wir auf unvergessene Momente aus der bisherigen Geschichte des Thailand-Grand-Prix zurück!
Tardozzi: Marquez "nicht bei 100 Prozent"
Wie steht es wirklich um die Fitness von Marc Marquez? Der Spanier selbst gab vorab zu, dass er das Bike aktuell nicht so fahren könne wie im Vorjahr und seinen Fahrstil umstellen müsse. Ducati-Teammanager Davide Tardozzi verrät jetzt, dass die rechte Schulter "nicht bei 100 Prozent" sei. Dennoch traut er Marquez in Thailand den Kampf ums Podium zu.
Marquez setzt auf das bewährte GP24-Aeropaket, das körperlich weniger fordernd ist. Das bestätigt auch Tardozzi. "Vielleicht werden wir nächstes Mal ein anderes haben. Letztes Jahr haben wir mit dieser Aero hier gewonnen, und wir denken, dass es die beste Wahl für dieses Rennen ist."
Auf der anderen Ducati-Seite sieht Tardozzi Francesco Bagnaia wieder auf Titelkurs: Nach einem schwierigen Jahr habe er die Probleme verstanden und gemeinsam mit Ducati aufgearbeitet. Für 2026 sei er wieder der gleiche Bagnaia, der zuvor zwei WM-Titel holte.
Foto: Getty Images AsiaPac
Aktive Aero durch die Hintertür bei Aprilia
Die Story des Vormittags ist eine technische Entwicklung bei Aprilia, die für Wirbel sorgt. Als erster Hersteller setzt die Marke 2026 auf eine Art aktive Aerodynamik und nutzt dabei eine Regellücke. Statt beweglicher Teile, die laut Reglement verboten sind, verändert die RS-GP den Luftstrom über eine Öffnung in der Verkleidung, die der Fahrer in Rennhaltung mit den Unterarmen verschließt.
So lässt sich der sonst für Kurven hilfreiche Ground-Effect-Abtrieb auf der Geraden reduzieren, was mehr Topspeed gewährleistet. Das Prinzip erinnert an den berühmten F-Duct von McLaren aus der Formel-1-Saison 2010, der später verboten wurde.
Aprilia integriert die Lösung jedoch unauffällig in die natürliche Fahrposition, ein Verbot gilt aktuell als unwahrscheinlich. Da pro Saison nur ein Aero-Update erlaubt ist und 2026 das letzte Jahr des aktuellen Reglements darstellt, könnte sich Aprilia damit einen exklusiven Vorteil im Titelkampf sichern. Zuerst berichtete The Race über diese Innovation.
MotoGP FT1: Ergebnis
MotoGP FT1: Viel Rauch bei Yamaha
Wenn es bescheiden läuft, dann aber so richtig. Denn nicht einmal die Übungsstarts wollen bei Fabio Quartararo funktionieren. Gleich zweimal hintereinander hat er ein heftiges Burnout am Hinterrad. Da qualmt es ordentlich.
MotoGP FT1: Bezzecchi Spitzenreiter
Marco Bezzecchi bleibt mit seiner frühen Bestzeit von 1:29.346 Minuten vorn. Auch auf den direkten Plätzen dahinter ändert sich nichts mehr: Fabio Di Giannantonio wird Zweiter, Jorge Martin Dritter. Ai Ogura verbessert sich zum Schluss noch auf Rang vier. Pedro Acosta komplettiert die Top 5.
Marc Marquez führt die zweite Hälfte der Top 10 als Sechster an. Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Alex Marquez und Luca Marini reihen sich dahinter ein. Der Honda-Pilot hat 0,722 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Bester Yamaha-Fahrer wird Alex Rins auf Platz 13. Die Rookies Diogo Moreira und Toprak Razgatlioglu beenden das Training auf 16 und 21.
MotoGP FT1: Schlussphase
Die letzten fünf Minuten der Session laufen. Allerdings sehen wir nur Franco Morbidelli auf frischen Reifen. Trotzdem könnte es noch zur einen oder anderen Verbesserung kommen.
MotoGP FT1: Yamaha abgeschlagen
Es geht weiter mit gebrauchten Reifen, weshalb sich im Klassement aktuell nicht viel tut. Da alle Fahrer mehr als zehn Runden gedreht haben, haben die Reifen bereits eine Sprintdistanz hinter sich.
Ziemlich abgeschlagen im Tableau ist Yamaha. Fabio Quartararo rangiert als derzeit bester Fahrer der Marke auf Platz 17 mit über einer Sekunde Rückstand. Bereits in den Tests hatte der Franzose - und nicht nur er - seinem Frust über die Performance der neuen V4-Yamaha freien Lauf gelassen. "Wir sind langsamer als im Vorjahr", lautete die ernüchternde Erkenntnis.
MotoGP FT1: Zwischenstand
Das Feld legt einen ersten Boxenstopp ein. Die Reihenfolge: Bezzecchi, Di Giannantonio, Martin, Acosta, Marc Marquez, Bagnaia, Ogura, Morbidelli, Alex Marquez, Raul Fernandez.
Razgatlioglu beendet seinen ersten Run auf Platz 21 mit 1,820 Sekunden Rückstand. Rookie-Kollege Moreira ist 14. und liegt eine Sekunde zurück.
MotoGP FT1: Steiner in der Box
Ein neues, wenngleich bekanntes Gesicht sehen wir in der Tech3-Box. Denn dort hat nach der Übernahme von Herve Poncharal niemand Geringeres als Günther Steiner, Ex-Formel-1-Teamchef, jetzt das Sagen.
MotoGP FT1: Erster Sturz
Jorge Martin sorgt in der Zielkurve für den ersten Sturz in diesem Training. Es ist ein harmloser Vorderradrutscher und er kann sein Bike wieder zum Laufen bringen. Praktischerweise landet er unweit der Einfahrt der Boxengasse und ist schnell wieder in seiner Garage.
MotoGP FT1: Die frühe Reihenfolge
Im Test war Marco Bezzecchi mit einer Zeit von 1:28.668 Minuten der Spitzenreiter. In dieser Session legt er mit 1:29.346 Minuten vor. Fabio Di Giannantonio ist sein erste Verfolger. Bezzecchis Teamkollege Jorge Martin reiht sich auf Rang drei ein. Dahinter folgen Pedro Acosta und die beiden Ducati-Werkspiloten.
MotoGP FT1: Die Bedingungen
In Buriram ist es weiterhin trocken und sonnig. Die Luft hat 31 Grad, der Asphalt 39 Grad. Da die Fahrer hier bereits zwei Testtage hinter sich haben, braucht es nicht viel Eingewöhnung. Für das erste Outing wählen die meisten den Medium-Hinterreifen, vorne teilt sich das Feld in soft und medium.
MotoGP FT1: Starterfeld 2026
Nach zwei intensiven Vorsaisontests startet mit dem ersten Freien Training jetzt auch für die MotoGP ganz offiziell das Rennwochenende. 22 Fahrer gehen erneut an den Start, darunter zwei Neuankömmlinge: Diogo Moreira kommt aus der Moto2, Toprak Razgatlioglu aus der Superbike-WM. Beide sind amtierende Champions in ihren Klassen.
Ein Stammfahrer fehlt in Thailand: Fermin Aldeguer aus dem Gresini-Team widmet sich nach einer Oberschenkelverletzung weiter seine Genesung. Für ihn springt Ducati-Testfahrer Michele Pirro ein.
Moto2 FT1: Alonso legt vor
David Alonso toppt auf der Aspar-Kalex das erste Training der Moto2 mit einer Zeit von 1:35.148 Minuten nur kapp vor Izan Guevara, der mit der Boscoscuro nur 12 Tausendstel zurückliegt. Filip Salac belegt Rang drei, gefolgt von Collin Veijer und Manuel Gonzalez.
Daniel Holgado, Senna Agius, Barry Baltus, Ivan Ortola und Tony Arbolino komplettieren die Top 10, die nur 0,555 Sekunden trennen. Aron Canet sorgt in Kurve 1 für einen frühen Abflug. Es bleibt der einzige Sturz in dieser Session.
- zum Ergebnis
Moto2 FT1: Das Starterfeld 2026
Weiter geht es mit der Zwischenklasse der Moto2, die in der Saison 2026 28 Fahrer umfasst. Fünf Rookies sind dabei, darunter prominente Aufsteiger aus der Moto3 wie Vorjahreschampion Jose Antonio Rueda.