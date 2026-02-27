MotoGP-Liveticker Buriram: Der erste Trainingsfreitag des Jahres

Tardozzi: Marquez "nicht bei 100 Prozent"

Wie steht es wirklich um die Fitness von Marc Marquez? Der Spanier selbst gab vorab zu, dass er das Bike aktuell nicht so fahren könne wie im Vorjahr und seinen Fahrstil umstellen müsse. Ducati-Teammanager Davide Tardozzi verrät jetzt, dass die rechte Schulter "nicht bei 100 Prozent" sei. Dennoch traut er Marquez in Thailand den Kampf ums Podium zu.



Marquez setzt auf das bewährte GP24-Aeropaket, das körperlich weniger fordernd ist. Das bestätigt auch Tardozzi. "Vielleicht werden wir nächstes Mal ein anderes haben. Letztes Jahr haben wir mit dieser Aero hier gewonnen, und wir denken, dass es die beste Wahl für dieses Rennen ist."



Auf der anderen Ducati-Seite sieht Tardozzi Francesco Bagnaia wieder auf Titelkurs: Nach einem schwierigen Jahr habe er die Probleme verstanden und gemeinsam mit Ducati aufgearbeitet. Für 2026 sei er wieder der gleiche Bagnaia, der zuvor zwei WM-Titel holte.