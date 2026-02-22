MotoGP-Liveticker Buriram: Der letzte Testtag vor dem Saisonstart
Marc Marquez am Vormittag Schnellster
Mit 45 Runden ist der Weltmeister in der ersten Session nicht nur der fleißigste, sondern auch der schnellste Fahrer. Vier Fahrer sind 1:28 Minuten gefahren. Das sind Marc Marquez (1:28.836), Francesco Bagnaia (1:28.883), Marco Bezzecchi (1:28.952) und Alex Marquez (1:28.961).
Auch Pedro Acosta ist heute mit 1:29.021 ein guter Qualifying-Versuch gelungen. Bester Honda-Fahrer ist Luca Marini mit 1:29.451.
Yamaha ist weiterhin weit weg von der Spitze. Die beste Zeit von Fabio Quartararo ist eine 1:30.206. Jack Miller ist einen etwas längeren Run gefahren, war dabei aber im Schnitt um mehr als zwei Sekunden langsamer als gestern Bagnaia.
Keine Longruns am Vormittag
Zu Beginn des Tages arbeiten die Teams offenbar weiter an der letzten Evaluation der Teile und am Set-up. Longruns erwarten wir eher für den Nachmittag, wenn die Bedingungen der Startzeit am kommenden Wochenende entsprechen.
Was ist bei Yamaha los?
Im Werksteam haben am Vormittag Alex Rins und Fabiio Quartararo offenbar nur je ein Motorrad zur Verfügung. Wir müssen etwas abwarten, bis wir diesbezüglich mehr Informationen erhalten.
Frühes Problem bei Di Giannantonio
Schon nach wenigen Runden muss der Italiener zurück an die Box kommen. Es gibt ein technisches Problem an seiner Ducati GP26.
Guten Morgen!
Willkommen beim finalen Testtag vor der MotoGP-Saison 2026. Heute werden die Teams hauptsächlich am Set-up arbeiten, um sich auf das erste Rennwochenende vorzubereiten. Es sollte neben Qualifying-Simulationen auch Sprint-Simulationen geben. Ducati gilt als Favorit, aber welcher Verfolger kommt am nächsten?
Der Zeitplan wurde für den Sonntag etwas angepasst und um eine halbe Stunde nach vor gezogen. Die Strecke steht von 09:30 bis 13:00 Uhr und von 13:20 bis 17:30 Uhr zur Verfügung. Das entspricht nach deutscher Zeit 03:30 bis 07:00 Uhr und 07:20 bis 11:30 Uhr.
