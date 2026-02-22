MotoGP-Liveticker Buriram: Der letzte Testtag vor dem Saisonstart

Guten Morgen!

Willkommen beim finalen Testtag vor der MotoGP-Saison 2026. Heute werden die Teams hauptsächlich am Set-up arbeiten, um sich auf das erste Rennwochenende vorzubereiten. Es sollte neben Qualifying-Simulationen auch Sprint-Simulationen geben. Ducati gilt als Favorit, aber welcher Verfolger kommt am nächsten?



Der Zeitplan wurde für den Sonntag etwas angepasst und um eine halbe Stunde nach vor gezogen. Die Strecke steht von 09:30 bis 13:00 Uhr und von 13:20 bis 17:30 Uhr zur Verfügung. Das entspricht nach deutscher Zeit 03:30 bis 07:00 Uhr und 07:20 bis 11:30 Uhr.