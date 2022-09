MotoGP-Liveticker Buriram: Ducati-Trio am Freitag vorn - Aprilia mit Rückstand

MotoGP FT2: Aprilia weiter abgeschlagen

Die letzten beiden Top-10-Plätze gehen an Rins und Morbidelli, die - sollte es morgen wirklich regnen - damit direkt in Q2 einziehen würden. Bastianini musste hingegen in Q1 ran, denn er beendet den Freitag als Elfter.



Crutchlow wird Zwölfter, gefolgt von Aleix Espargaro, Bezzecchi und Vinales. Damit hat es auch mit Ende dieser Session keine Aprilia in die Top 10 geschafft. Auch Brad Binder, in Motegi noch auf dem Podest, liegt zurück. Er ist 18. und hat 0,778 Sekunden Rückstand.