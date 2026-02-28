Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

MotoGP-Liveticker Buriram: Wer holt die erste Pole und den Sprintsieg?

Liveticker

Moto2 Q1: Diese Vier sind weiter

Auch in der Moto2 schaffen vier Fahrer den nachträglichen Sprung in Q2: Daniel Munoz, Deniz Öncü, Aron Canet und David Alonso kommen eine Runde weiter. Alonso Lopez verpasst den Einzug als Fünfter um nur 29 Tausendstel.

Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda beendet sein erstes Moto2-Qualifying auf Startplatz 24. Damit lässt der Rookie drei Fahrer hinter sich. Nach seinem Horrorcrash in Malaysia mit Noah Dettwiler ist der Spanier noch nicht wieder bei voller Fitness und kämpft mit vor allem mit seiner damals verletzten Hand.

Moto3 Q1: Diese Vier sind weiter

Von zwölf Fahrern in der ersten Qualifying-Session der Moto3 können sich am Ende Hakim Danish, David Munoz, Joel Kelso und Rico Salmela durchsetzen. Cormac Buchanan scheitert als Fünfter der Session knapp. Der Österreicher Leo Rammerstorfer kommt bei seinem ersten Moto3-Qualifying nicht über Platz 23 hinaus.

Die Trainings zum Durchklicken

Marquez: "Erste Startreihe war das Hauptziel"

Marc Marquez (Ducati/2.): "Es war hart, besonders weil ich mich mit dem ersten Reifen nicht so gut gefühlt habe. Und dann habe ich gesagt: 'Okay, was ist hier los?' Aber beim zweiten Zeitangriff fühlte ich mich von der ersten Runde, von der Outlap an, viel besser. Und dann habe ich in der ersten schnellen Runde direkt angegriffen. Ich habe die Rundenzeit gesehen und gesagt: Genug, genug. Die erste Startreihe war das Hauptziel."

MotoGP-Qualifying: Ergebnis

- Startaufstellung
- Qualifying 1
- Qualifying 2 (folgt)

MotoGP Q2: Bezzecchi auf Pole

Trotz des späten Sturzes holt Marco Bezzecchi die Pole. Seine Zeit kan niemand mehr unterbieten. Marc Marquez belegt Startplatz zwei, Raul Fernandez komplettiert die erste Reihe. Dahinter folgen Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin und Pedro Acosta.

Alex Marquez beendet das Qualifying als Siebter, gefolgt von Ai Ogura und Franco Morbidelli. Die fünfte Reihe füllen Joan Mir, Brad Binder und Johann Zarco.

MotoGP Q2: Sturz bei Bezzecchi

Marco Bezzecchi befindet sich auf Bestzeitkurs, doch dann klappt ihm in Kurve 12 schlagartig das Vorderrad weg. Das schmerzt selbst beim Zusehen, aber der Italiener scheint einigermaßen okay zu sein.

MotoGP Q2: Marquez reagiert

Marc Marquez startet stark in den zweiten Run und verbessert sich auf Rang zwei. Auf die Polezeit fehlen nur 35 Tausendstel. Kann er noch einmal nachlegen?

MotoGP Q2: Aprilia dominant

Marco Bezzecchi hat sich noch einmal gesteigert und führt nach dem ersten Run mit 1:28.652 Minuten klar vor Teamkollege Jorge Martin. Raul Fernandez macht den Aprilia-Reigen als neuer Dritter perfekt.

Pedro Acosta wurde auf Platz vier verdrängt und teilt sich die zweite Reihe momentan mit Fabio Di Giannantonio und Alex Marquez. Marc Marquez, Polesetter des Vorjahres, ist aktuell nur Siebter.

MotoGP Q2: Zwei Aprilias vorn

Marco Bezzecchi startet direkt mit einer 1:28er-Zeit in dieses Qualifying. Jorge Martin macht daraus eine Aprilia-Doppelführung, Pedro Acosta ist Dritter.

MotoGP Q2: Bezzecchi Favorit

In den Kampf um die Pole geht Marco Bezzecchi nach seinem gestrigen Streckenrekord als klarer Favorit. Wie schnell wird es diesmal? Und wer kann den Aprilia-Fahrer womöglich doch noch herausfordern?

MotoGP Q1: Fehler Bagnaia

Wieder beginnt Francesco Bagnaia die Runde stark, geht dann aber weit und muss abbrechen. Jetzt bleibt dem Ducati-Piloten nicht mehr viel Zeit.

MotoGP FT2: Bagnaia kämpft

Zu Beginn des zweiten Runs fährt Francesco Bagnaia eine neue Bestzeit im ersten Sektor, verliert dann aber zu viel und bleibt Dritter. Auch die anderen sind jetzt wieder auf der Strecke und streben eine Steigerung an.

MotoGP Q1: Fernandez mit Vorsprung

Nach dem ersten Run hat Raul Fernandez mit 1:28.784 Minuten die Nase vorn - und das klar vor Franco Morbidelli, der auf Platz zwei 0,306 Sekunden Rückstand hat. Francesco Bagnaia würde als Dritter nach jetzigem Stand in Q1 hängen bleiben, ebenso wie Luca Marini, Diogo Moreira und Fabio Quartararo auf den Plätzen dahinter.

Toprak Razgatlioglu liegt ohne gezeitete Runde auf dem letzten Platz.

MotoGP Q1: Die Ausgangslage

In der ersten Qualifying-Session der Saison kämpfen zwölf Fahrer um den nachträglichen Q2-Einzug. Nur die zwei Schnellsten kommen weiter. Mit dabei sind unter anderem Francesco Bagnaia, Luca Marini und sämtliche Yamaha-Piloten.

MotoGP FT2: Ogura schlägt sich gut

Ai Ogura schaffte gestern den direkten Q2-Einzug und ist auch heute vorne dabei. Mit einem frischen Softreifen am Vorderrad verbessert sich der Trackhouse-Pilot auf Platz vier. Auf die Bestzeit fehlen knapp zwei Zehntel.