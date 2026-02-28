Marquez: "Erste Startreihe war das Hauptziel"

Marc Marquez (Ducati/2.): "Es war hart, besonders weil ich mich mit dem ersten Reifen nicht so gut gefühlt habe. Und dann habe ich gesagt: 'Okay, was ist hier los?' Aber beim zweiten Zeitangriff fühlte ich mich von der ersten Runde, von der Outlap an, viel besser. Und dann habe ich in der ersten schnellen Runde direkt angegriffen. Ich habe die Rundenzeit gesehen und gesagt: Genug, genug. Die erste Startreihe war das Hauptziel."