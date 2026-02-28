MotoGP-Liveticker Buriram: Wer holt die erste Pole und den Sprintsieg?
MotoGP-Liveticker Buriram: Bezzecchi trotz Sturz auf Pole, Bagnaia P13
Moto2 Q1: Diese Vier sind weiter
Auch in der Moto2 schaffen vier Fahrer den nachträglichen Sprung in Q2: Daniel Munoz, Deniz Öncü, Aron Canet und David Alonso kommen eine Runde weiter. Alonso Lopez verpasst den Einzug als Fünfter um nur 29 Tausendstel.
Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda beendet sein erstes Moto2-Qualifying auf Startplatz 24. Damit lässt der Rookie drei Fahrer hinter sich. Nach seinem Horrorcrash in Malaysia mit Noah Dettwiler ist der Spanier noch nicht wieder bei voller Fitness und kämpft mit vor allem mit seiner damals verletzten Hand.
Moto3 Q2: Almansa mit Rekord auf Pole
Bei der finalen Zeitenjagd im Kampf um die Pole dominiert David Almansa das Feld mit einem neuen Streckenrekord von 1:40.088 Minuten. Damit sichert er sich die Pole mit einem Vorsprung von 0,430 Sekunden auf Alvaro Carpe. Neben den beiden KTM-Piloten sichert sich Adrian Fernandez auf Honda den letzten Platz in der ersten Startreihe.
Maximo Quiles führt die zweite Reihe vor Veda Pramata und David Munoz an. Ryusei Yamanak, Scott Odgen, Guido Pini und Casey O'Gorman komplettieren die Top 10. Valentino Perrone sorgt für den einzigen Sturz der Session. Er belegt Rang 14.
Moto3 Q1: Diese Vier sind weiter
Von zwölf Fahrern in der ersten Qualifying-Session der Moto3 können sich am Ende Hakim Danish, David Munoz, Joel Kelso und Rico Salmela durchsetzen. Cormac Buchanan scheitert als Fünfter der Session knapp. Der Österreicher Leo Rammerstorfer kommt bei seinem ersten Moto3-Qualifying nicht über Platz 23 hinaus.
Die Trainings zum Durchklicken
Bezzecchi: "Hintern tat ein bisschen weh"
Marco Bezzecchi (Aprilia/1.): "Mir geht's gut [nach dem Sturz]. Aber als der Airbag ausgelöst hat, tat mir mein Hintern ein bisschen weh. Aber ja, alles okay. Zum Glück war das Qualifying gut und am Ende war es nur ein kleiner Fehler. Die Rundenzeit war gut genug, um die Poleposition nicht zu verlieren. Heute Nachmittag wird es hart, und auch morgen. Aber wir sind ziemlich stark, also werden wir versuchen, mit den Top-Fahrern zu kämpfen. Sicherlich hat Marc im Vergleich zu gestern einen großen Schritt gemacht. Er wird auf jeden Fall sehr stark sein. Aber ich werde mein Bestes geben."
Marquez: "Erste Startreihe war das Hauptziel"
Marc Marquez (Ducati/2.): "Es war hart, besonders weil ich mich mit dem ersten Reifen nicht so gut gefühlt habe. Und dann habe ich gesagt: 'Okay, was ist hier los?' Aber beim zweiten Zeitangriff fühlte ich mich von der ersten Runde, von der Outlap an, viel besser. Und dann habe ich in der ersten schnellen Runde direkt angegriffen. Ich habe die Rundenzeit gesehen und gesagt: Genug, genug. Die erste Startreihe war das Hauptziel."
Fernandez: "Sind in einer wirklich guten Position"
Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia, 3.): "Gestern hatten wir viel Arbeit, weil ich mich in der Vorsaison im Zeitangriff nicht wirklich wohlgefühlt habe. Aber heute haben wir einige Dinge am Motorrad geändert und ich habe angefangen, mich wohlzufühlen. Ich hatte das Gefühl, dass ich machen kann, was ich will. Also ja, danke an das Team, danke an Aprilia. Wir sind in einer wirklich guten Position, nicht nur in der Startaufstellung, sondern auch was unsere Pace im Rennen angeht. Wir sind bereit, also versuchen wir, es zu genießen wie im letzten Jahr."
MotoGP-Qualifying: Ergebnis
MotoGP Q2: Bezzecchi auf Pole
Trotz des späten Sturzes holt Marco Bezzecchi die Pole. Seine Zeit kan niemand mehr unterbieten. Marc Marquez belegt Startplatz zwei, Raul Fernandez komplettiert die erste Reihe. Dahinter folgen Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin und Pedro Acosta.
Alex Marquez beendet das Qualifying als Siebter, gefolgt von Ai Ogura und Franco Morbidelli. Die fünfte Reihe füllen Joan Mir, Brad Binder und Johann Zarco.
MotoGP Q2: Sturz bei Bezzecchi
Marco Bezzecchi befindet sich auf Bestzeitkurs, doch dann klappt ihm in Kurve 12 schlagartig das Vorderrad weg. Das schmerzt selbst beim Zusehen, aber der Italiener scheint einigermaßen okay zu sein.
MotoGP Q2: Marquez reagiert
Marc Marquez startet stark in den zweiten Run und verbessert sich auf Rang zwei. Auf die Polezeit fehlen nur 35 Tausendstel. Kann er noch einmal nachlegen?
MotoGP Q2: Aprilia dominant
Marco Bezzecchi hat sich noch einmal gesteigert und führt nach dem ersten Run mit 1:28.652 Minuten klar vor Teamkollege Jorge Martin. Raul Fernandez macht den Aprilia-Reigen als neuer Dritter perfekt.
Pedro Acosta wurde auf Platz vier verdrängt und teilt sich die zweite Reihe momentan mit Fabio Di Giannantonio und Alex Marquez. Marc Marquez, Polesetter des Vorjahres, ist aktuell nur Siebter.
MotoGP Q2: Zwei Aprilias vorn
Marco Bezzecchi startet direkt mit einer 1:28er-Zeit in dieses Qualifying. Jorge Martin macht daraus eine Aprilia-Doppelführung, Pedro Acosta ist Dritter.
MotoGP Q2: Bezzecchi Favorit
In den Kampf um die Pole geht Marco Bezzecchi nach seinem gestrigen Streckenrekord als klarer Favorit. Wie schnell wird es diesmal? Und wer kann den Aprilia-Fahrer womöglich doch noch herausfordern?
MotoGP Q1: Bagnaia scheitert als Dritter
Es bleibt dabei: Raul Fernandez und Franco Morbidelli schaffen den Sprung in Q2. Morbidelli sorgt für einen späten Sturz und damit gelbe Flaggen, weshalb Francesco Bagnaia seine Runde abbrechen muss und als Dritter am Weiterkommen scheitert.
Luca Marini wird Vierter, dahinter reihen sich Diogo Moreira und Fabio Quartararo ein, der die sechste Reihe anführt. Maverick Vinales, Jack Miller, Alex Rins, Enea Bastianini, Toprak Razgatlioglu und Michele Pirro belegen die restlichen Startplätze.
MotoGP Q1: Fehler Bagnaia
Wieder beginnt Francesco Bagnaia die Runde stark, geht dann aber weit und muss abbrechen. Jetzt bleibt dem Ducati-Piloten nicht mehr viel Zeit.
MotoGP FT2: Bagnaia kämpft
Zu Beginn des zweiten Runs fährt Francesco Bagnaia eine neue Bestzeit im ersten Sektor, verliert dann aber zu viel und bleibt Dritter. Auch die anderen sind jetzt wieder auf der Strecke und streben eine Steigerung an.
MotoGP Q1: Fernandez mit Vorsprung
Nach dem ersten Run hat Raul Fernandez mit 1:28.784 Minuten die Nase vorn - und das klar vor Franco Morbidelli, der auf Platz zwei 0,306 Sekunden Rückstand hat. Francesco Bagnaia würde als Dritter nach jetzigem Stand in Q1 hängen bleiben, ebenso wie Luca Marini, Diogo Moreira und Fabio Quartararo auf den Plätzen dahinter.
Toprak Razgatlioglu liegt ohne gezeitete Runde auf dem letzten Platz.
MotoGP Q1: Die Ausgangslage
In der ersten Qualifying-Session der Saison kämpfen zwölf Fahrer um den nachträglichen Q2-Einzug. Nur die zwei Schnellsten kommen weiter. Mit dabei sind unter anderem Francesco Bagnaia, Luca Marini und sämtliche Yamaha-Piloten.
MotoGP FT2: Ergebnis
MotoGP FT2: Die Reihenfolge
An der Spitze tut sich in der Schlussphase nichts mehr. Marco Bezzecchi bleibt mit seiner frühen Bestzeit vorn. Pedro Acosta und Alex Marquez sind seine ersten Verfolger. Ai Ogura wird Vierter, Franco Morbidelli Fünfter. Marc Marquez führt die zweite Hälfte der Top 10 vor Raul Fernandez, Jorge Martin, Francesco und Fabio Di Giannantonio an. Letzterer hat 0,565 Sekunden Rückstand auf die Spitze.
Yamaha belegt die hinteren Plätze: Fabio Quartararo wird 18., direkt vor Toprak Razgatlioglu, der auf Platz 19 seine Markenkollegen Jack Miller und Alex Rins hinter sich lässt.
MotoGP FT2: Ogura schlägt sich gut
Ai Ogura schaffte gestern den direkten Q2-Einzug und ist auch heute vorne dabei. Mit einem frischen Softreifen am Vorderrad verbessert sich der Trackhouse-Pilot auf Platz vier. Auf die Bestzeit fehlen knapp zwei Zehntel.