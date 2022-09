MotoGP-Liveticker: Chaos in Runde eins! So lief der Aragon-Grand-Prix

Marc Marquez erklärt Kollisionen in Runde eins

Es war DIE Schrecksekunde der ersten Runde: Ausgangs von Kurve 3 fährt Quartararo Marquez ins Heck und stürzt. "Das war wirklich sehr unglücklich. In Kurve 3 hatte ich eine Schrecksekunde, als mir das Hinterrad weggerutscht ist", erklärt der Honda-Pilot.



"Fabio war dicht hinter mir, wie es in der ersten Runde ganz normal ist. Es kam zum Kontakt. In Kurve 5 spürte ich direkt, dass etwas nicht stimmt. Es war aber akzeptabel. In Kurve 7 war es auch okay."



"Das Problem war dann aber: Als ich ausgangs Kurve 7 das Holeshot-Device aktiviert habe, blockierte das Motorrad und zog nach links. Ich hatte mir rechts ein Teil der Verkleidung von Fabios Motorrad eingefangen. Ich weiß nicht, ob es der Kotflügel oder ein Flügel war", beschreibt Marquez das Problem.



"Jedenfalls blockierte das Hinterrad ausgangs Kurve 7 und das Motorrad zog aus irgendeinem Grund nach links." Das führte zum Kontakt mit Markenkollege Nakagami, der ebenfalls stürzte. "Sehr unglücklich! Ich hoffe, dass vor allem 'Taka' nach seinem Sturz in Ordnung ist, aber natürlich auch Fabio."