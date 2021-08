03:48

Welcome back!

Nach dem Doubleheader in Spielberg und einem rennfreien Wochenende nimmt die Motorrad-WM wieder Fahrt auf, und zwar in Silverstone. Nach der Corona-Zwangspause im Vorjahr kehren MotoGP, Moto2 und Moto3 auf die britische Traditionsrennstrecke zurück.



Heute am Trainingsfreitag haben alle die Gelegenheit, sich mit dem Kurs und den Bedingungen vor Ort vertraut zu machen und am Set-up zu basteln. Wir begleiten alle Sessions wie immer in unserem MotoGP-Liveticker. Es kann also losgehen...



Der Zeitplan für Freitag:

1. Freies Training

10:00-10:40 Uhr: Moto3

10:55-11:40 Uhr: MotoGP

11:55-12:35 Uhr: Moto2



2. Freies Training

14:15-14:55 Uhr: Moto3

15:10-15:55 Uhr: MotoGP

16:10-16:50 Uhr: Moto2