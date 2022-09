MotoGP-Liveticker: Das war der Trainingsfreitag in Misano

MotoGP FT2: Sturz Rins

Alex Rins stürzt in Kurve 15. Auch ihm klappt das Vorderrad ein und er rutscht ins Kiesbett. Sein Airbag geht auf und Rins ist gleich wieder auf seinen Beinen.



Dann kommt es zu wilden Diskussionen mit den Sportwarten, denn Rins will in die falsche Richtung laufen und wird von einem Sportwart am Arm gehalten. Dieser deutet ihm, wo Rins hinter die Leitplanken gehen muss.