MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

Aprilia mit umfangreichem Testprogramm

Aprilia arbeitet in Sepang intensiv am Entwicklungsprogramm für 2026. Marco Bezzecchi startete den Testtag mit einem direkten Vergleich zwischen der RS-GP25 und der RS-GP26. Nach ersten Checks stehen weitere Versuche mit unterschiedlichen Aerodynamik-Konzepten für das neue Bike auf dem Plan, zudem soll am Nachmittag eine neue Schwinge getestet werden.



Testfahrer Lorenzo Savadori konzentriert sich parallel auf die Weiterentwicklung mehrerer Komponenten. Dabei kommen auch speziell auf ihn zugeschnittene Lösungen zum Einsatz, insbesondere im Bereich Ergonomie sowie bei elektronischen Einstellungen und dem allgemeinen Set-up.



Stammfahrer Jorge Martin fehlt verletzungsbedingt. Während darüber spekuliert wird, dass er 2027 zu Yamaha wechseln könnte, hat Bezzecchi jüngst mit Aprilia um zwei weitere Jahre verlängert. Alle Details zu hier.