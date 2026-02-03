MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern
MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Die ersten Testbilder zum Durchklicken
Noch gut dreieinhalb Stunden ist die Strecke für den Test freigegeben. Aktuell befinden sich die Teams und Fahrer jedoch in der Mittagspause. Wir überbrücken den Stillstand mit den ersten Bildern von der Strecke.
Top-Speed-Vergleich: Yamaha V4 mit Rückstand
Im direkten Top-Speed-Vergleich liegen aktuell Luca Marini und Joan Mir an der Spitze. Die beiden Honda-Piloten erreichten auf der Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von 342,8 km/h. Am unteren Ende des Rankings finden sich dagegen die Yamaha-V4-Maschinen wieder, denen derzeit rund sieben bis acht km/h auf die Spitze fehlen.
Ducati testet verschiedene Aero-Pakete
Im Ducati-Werksteam stehen die Arbeiten ganz im Zeichen der Aerodynamik. Sowohl Francesco Bagnaia als auch Marc Marquez verfügen in der Box über zwei Motorräder mit unterschiedlichen Aero-Konfigurationen.
Bagnaia setzt seine Testarbeit mit der letzten Ausbaustufe des 2024er-Bikes fort, während Marquez mit der Version für 2025 unterwegs ist. Die ersten speziell für 2026 entwickelten Aerodynamik-Pakete sollen voraussichtlich ab Mittwoch erstmals auf die Strecke kommen.
Aprilia mit umfangreichem Testprogramm
Aprilia arbeitet in Sepang intensiv am Entwicklungsprogramm für 2026. Marco Bezzecchi startete den Testtag mit einem direkten Vergleich zwischen der RS-GP25 und der RS-GP26. Nach ersten Checks stehen weitere Versuche mit unterschiedlichen Aerodynamik-Konzepten für das neue Bike auf dem Plan, zudem soll am Nachmittag eine neue Schwinge getestet werden.
Testfahrer Lorenzo Savadori konzentriert sich parallel auf die Weiterentwicklung mehrerer Komponenten. Dabei kommen auch speziell auf ihn zugeschnittene Lösungen zum Einsatz, insbesondere im Bereich Ergonomie sowie bei elektronischen Einstellungen und dem allgemeinen Set-up.
Stammfahrer Jorge Martin fehlt verletzungsbedingt. Während darüber spekuliert wird, dass er 2027 zu Yamaha wechseln könnte, hat Bezzecchi jüngst mit Aprilia um zwei weitere Jahre verlängert. Alle Details zu hier.
Quartararo gestürzt - Weiterfahrt unklar
Neben schnellen Runden gab es am Vormittag auch Zwischenfälle: Fabio Quartararo stürzte in Kurve 5 und musste zum Check. Unklar ist, ob er heute noch einmal ausrücken wird. Später erwischte es in derselben Kurve auch Diogo Moreira. Jack Miller ging in Kurve 9 zu Boden, konnte aber selbstständig zurückfahren. Zudem sorgte ein technischer Defekt an der Yamaha von Testfahrer Andrea Dovizioso für Aufmerksamkeit.
Ein weiteres Highlight: Marc Marquez ist nach Verletzungspause zurück und hat in Malaysia seine Vorbereitungen für die Saison 2026 aufgenommen.
Die Zeiten nach der ersten Testsession
01. Alex Marquez (Gresini) - 1:57.48 Minuten (31 Runden)
02. Luca Marini (Honda) +0.358 Sekunden (30)
03. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.407 (36)
04. Jack Miller (Pramac) +0.765 (26)
05. Pedro Acosta (KTM) +0.826 (35)
06. Alex Rins (Yamaha) +0.833 (28)
07. Joan Mir (Honda) +0.880 (27)
08. Johann Zarco (LCR) +1.084 (26)
09. Diogo Moreira (LCR) +1.195 (26)
10. Fabio Di Giannantonio (VR46) +1.283 (29)
11. Marc Marquez (Ducati) +1.287 (29)
12. Franco Morbidelli (VR46) +1.380 (24)
13. Raul Fernandez (Trackhouse) +1.391 (35)
14. Toprak Razgatlioglu (Pramac) +1.400 (29)
15. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.421 (29)
16. Maverick Viñales (Tech3) +1.608 (33)
17. Francesco Bagnaia (Ducati) +1.757 (37)
18. Enea Bastianini (Tech3) +2.052 (32)
19. Ai Ogura (Trackhouse) +2.101 (43)
20. Fabio Quartararo (Yamaha) +2.399 (8)
21. Brad Binder (KTM) +2.860 (31)
22. Andrea Dovizioso (Yamaha) +3.194 (35)
Was bisher passiert ist
Die erste Testsession von 3 bis 6 Uhr unserer Zeit ist bereits absolviert und brachte am Vormittag viel Action. Alex Rins setzte zunächst die erste Richtmarke, ehe Marco Bezzecchi und Rookie Diogo Moreira früh in die 1:58er-Zeiten vorstießen. Pedro Acosta und Jack Miller übernahmen zwischenzeitlich die Spitze, bevor Bezzecchi mit einer starken Zeit von 1:57.894 als Erster in die 1:57er fuhr.
Kurz darauf konterte Alex Marquez: Der Gresini-Pilot setzte mit einer 1:57.487 die bisherige Bestzeit und distanzierte die Konkurrenz deutlich. Die zweite Testsession des Tages beginnt 6:20 Uhr und endet 11 Uhr unserer Zeit.
Sepang, Testtag 1
Die MotoGP-Saison 2026 nimmt weiter an Fahrt auf. Nach dem Shakedown-Test mit den Testfahrern, Rookies und Yamaha (dank Konzessionsrang D) findet ab diesem Dienstag drei Tage lang der erste offizielle MotoGP-Test des Jahres mit dem Stammfeld statt. Schauplatz ist wie schon beim Shakedown die Rennstrecke in Sepang.
Wir versorgen Dich an jedem der drei Testtage in unserem Liveticker mit allen wichtigen Informationen vom Test - Zeiten, Fotos, Hintergründe.
Von: Juliane Ziegengeist