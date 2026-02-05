MotoGP-Liveticker: Der letzte Testtag in Sepang - Alex Marquez mit Bestzeit

Die Stimme des "Testsiegers" in Sepang

Alex Marquez zieht nach drei intensiven Testtagen in Sepang ein positives Fazit. Der Gresini-Pilot, der den Test als Zeitschnellster abschloss, zeigt sich besonders mit seiner Sprint-Simulation zufrieden.



"Ich bin happy. Wir haben einen richtig guten Job gemacht, vor allem am letzten Tag nach viel Testarbeit zuvor. Wir haben am Set-up gearbeitet und eine Simulation gefahren. Die war sehr gut, ich habe mich richtig wohlgefühlt", so Marquez. Das aktuelle Gesamtpaket bezeichnet er als "exzellent", auch wenn in Thailand noch weitere Teile getestet werden sollen.



Zur neuen Verkleidung wollte er noch kein endgültiges Urteil abgeben. Zudem betont er den Wert der engen Werksunterstützung durch Ducati, auch wenn das die Abstimmungsarbeit teils komplexer mache.