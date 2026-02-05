MotoGP-Liveticker: Der letzte Testtag in Sepang - Yamaha wieder dabei
MotoGP-Liveticker: Der letzte Testtag in Sepang - Alex Marquez mit Bestzeit
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Nächster Halt: Buriram
Ganz Schluss ist nach dem dreitägigen Test in Sepang noch nicht. Das MotoGP-Feld bleibt vor Ort in Malaysia, denn am Samstag (7. Februar) findet hier der offizielle Season-Launch mit allen Teams statt. Vorgestellt haben sie ihre diesjährigen Designs und Fahrer allerdings auch schon in den einzelnen Teampräsentationen (siehe Fotostrecke).
Weiter getestet wird am 21./22. Februar beim zweiten offiziellen MotoGP-Vorsaisontest in Buriram (Thailand), wo eine Woche später der Saisonauftakt stattfindet. Dann melden wir uns mit einer neuen Tickerausgabe und allen aktuellen Entwicklungen zurück.
Foto: Pramac RacingPrima Pramac Yamaha MotoGP: Toprak Razgatlioglu #07, Jack Miller #43
Die Stimme des "Testsiegers" in Sepang
Alex Marquez zieht nach drei intensiven Testtagen in Sepang ein positives Fazit. Der Gresini-Pilot, der den Test als Zeitschnellster abschloss, zeigt sich besonders mit seiner Sprint-Simulation zufrieden.
"Ich bin happy. Wir haben einen richtig guten Job gemacht, vor allem am letzten Tag nach viel Testarbeit zuvor. Wir haben am Set-up gearbeitet und eine Simulation gefahren. Die war sehr gut, ich habe mich richtig wohlgefühlt", so Marquez. Das aktuelle Gesamtpaket bezeichnet er als "exzellent", auch wenn in Thailand noch weitere Teile getestet werden sollen.
Zur neuen Verkleidung wollte er noch kein endgültiges Urteil abgeben. Zudem betont er den Wert der engen Werksunterstützung durch Ducati, auch wenn das die Abstimmungsarbeit teils komplexer mache.
Die Bilder zum heutigen Testtag
Die Zeiten der zweiten Testsession
01. Marco Bezzecchi (Aprilia) - 1:56.526 Minuten (31 Runden)
02. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.567 Sekunden (23)
03. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0.769 (17)
04. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +0.800 (31)
05. Enea Bastianini (Tech3KTM) +0.914 (20)
06. Brad Binder (KTM) +1.064 (21)
07. Marc Marquez (Ducati) +1.076 (30)
08. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +1.086 (25)
09. Pedro Acosta (KTM) +1.135 (26)
10. Francesco Bagnaia (Ducati) +1.200 (16)
11. Luca Marini (Honda) +1.279 (42)
12. Franco Morbidelli (VR4-Ducati) +1.419 (21)
13. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1.630 (18)
14. Joan Mir (Honda) +1.771 (30)
15. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +1.800 (14)
16. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +1.835 (16)
17. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.851 (43)
18. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1.950 (33)
19. Alex Rins (Yamaha) +2.059 (10)
20. Lorenzo Savadori (Aprilia) +3.372 (11)
Alex Marquez bleibt Testschnellster
Am Ende gibt es im Feld noch ein paar Steigerungen. Die schnellste Zeit im Test bleibt aber bei Alex Marquez mit 1:56.402 Minuten, aufgestellt am Vormittag. Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez und Francesco Bagnaia heißen seine ersten Verfolger. Die Top 10 komplettieren Franco Morbidelli, Raul Fernandez, Pedro Acosta, Joan Mir und Enea Bastianini.
Bezzecchi zieht das Tempo an
In der Schlussphase geben einige Fahrer noch einmal Gas. Marco Bezzecchi drückt die Bestzeit am Nachmittag auf 1:56.526 Minuten - damit fehlen nur noch 0,124 Sekunden auf die Tagesbestmarke von Alex Marquez. Wird diese noch geknackt?
Wieder Regen in Sepang
Wie schon gestern wird die zweite Testsession vom Regen heimgesucht. Es scheinen aber für den Moment nur ein paar Tropfen und kein so großer Schauer wie am Mittwoch gewesen zu sein. Noch 35 Minuten stehen auf der Uhr.
Sprint-Simulationen im Vergleich
Beim Sprint-Simulationslauf in Sepang hat sich Alex Marquez knapp gegen seine Ducati-Kollegen Marc Marquez und Francesco Bagnaia durchgesetzt. Über zehn Runden erzielte der Gresini-Pilot ein durchschnittliches Tempo von 1:58.0 Minuten, mit einer Bestzeit von 1:57.295 – die schnellste Runde der Dreiergruppe.
Bagnaia kam auf einen Schnitt von 1:58.1 Minuten, Marc Marquez auf 1:58.2. Während Alex Marquez vor allem in den ersten fünf Runden konstant schnelle 1:57er-Zeiten fuhr, zeigte Bagnaia einen deutlichen Einbruch gegen Ende. Marc Marquez glänzte durch Reifenmanagement mit nur geringem Zeitverlust.
Die Ergebnisse bestätigen die Ducati GP26 als schnelle und vielseitige Maschine sowohl für Einzelrunden als auch für Rennsimulationen. Ob dieses Bild in den kommenden Tests in Thailand bestätigt wird, bleibt abzuwarten.
Rins: Yamaha arbeitet an mehr Motorleistung
Alex Rins zieht nach der Rückkehr von Yamaha auf die Strecke ein insgesamt positives Testfazit, trotz weiter bestehender Defizite bei Topspeed und Pace.
"Abgesehen vom Tag ohne Fahrbetrieb ist das Gesamtresultat positiv. Wir hatten einen guten Versuch einer Zeitattacke, auch wenn wir bei Rennpace und Höchstgeschwindigkeit nicht stark genug waren", sagt Rins. Der Leistungsrückstand sei bekannt, Yamaha arbeite bereits an einem neuen Motorpaket. Im Fokus der Tests standen vor allem Schwinge und Rahmen. "Wir haben viele Dinge ausprobiert, und damit bin ich zufrieden."
Ducati-Trio an der Spitze
Noch zwei Stunden stehen in diesem Test auf der Strecke zur Verfügung. Die zweite Session führt aktuell Alex Marquez mit einer Zeit von 1:57.295 Minuten an, gefolgt vom Ducati-Werksduo mit Marc Marquez und Francesco Bagnaia. Das sind bisher auch die einzigen drei Fahrer unter 1:58 an diesem Nachmittag. Der Fokus liegt auf Longruns.
Puig kommentiert Quartararo-Gerüchte
Alberto Puig hat auch über einen möglichen Wechsel Quartararos zu Honda 2027 gesprochen - und diese Möglichkeit relativiert. Von einem bereits fixen Deal könne keine Rede sein. "Es heißt, es sei schon entschieden, aber wir müssen uns auf unsere aktuellen Fahrer konzentrieren und sehen, wie die Saison beginnt", betont Puig.
Priorität habe derzeit die Weiterentwicklung des Motorrads und ein starker Saisonstart des bestehenden Line-ups. Dass parallel Gespräche im Hintergrund laufen, sei normal: "Alle Hersteller sprechen momentan mit allen. Manche haben 2027 schon abgeschlossen, Honda noch nicht."
Honda mit Test zufrieden: "Deutlich verbessert"
Honda-Teammanager Alberto Puig zieht nach den Testtagen in Sepang bei Sky Italia ein positives Zwischenfazit. Der Hersteller habe spürbare Fortschritte erzielt, die auch von den Fahrern bestätigt würden.
"Wir haben uns deutlich verbessert, und die Fahrer sind zufrieden. Eine kleine Änderung hat einen ziemlich großen Effekt gebracht: mehr Leistung, besseres Handling, insgesamt ein Fortschritt in vielen Bereichen", so Puig. Man sei aktuell zufriedener als sonst in dieser Phase.
Gleichzeitig betont Puig, dass Ducati weiterhin die Referenz bleibe: "Ducati ist seit Jahren an der Spitze. Aber wir arbeiten daran, so schnell wie möglich aufzuschließen."
Sprint-Simulationen am Nachmittag
Die Mittagspause fiel bei einigen Teams und Fahrern deutlich kürzer aus als an den vergangenen zwei Tagen. Mit Beginn der zweiten Testsession standen direkt mehrere Sprint-Simulationen auf dem Programm. Jack Miller und Enea Bastianini absolvierten Runs mit nahezu identischem Schnitt, getrennt von nur acht Tausendstelsekunden pro Runde.
Anschließend legte Francesco Bagnaia nach und setzte ein deutliches Ausrufezeichen: Über zehn Runden fuhr er einen Durchschnitt von 1:58.166 Minuten, mit einer Bestzeit von 1:57.726. Damit war sein Schnitt mehr als eine Sekunde pro Runde schneller als jener von Miller und Bastianini.
Ein Blick auf die Topspeeds
In der Vormittagssession des finalen Sepang-Testtags zeigen die Topspeed-Werte ein klares Bild: Yamaha bildet wie schon am ersten Testtag das Schlusslicht. Auf den Geraden fehlen mehr als 10 km/h auf die Bestwerte.
Aprilia und Ducati geben aktuell das Tempo vor und führen das Topspeed-Ranking klar an. Der Rückstand unterstreicht, dass Yamaha trotz Rückkehr auf die Strecke weiterhin Nachholbedarf bei der Motorleistung hat.
Aerodynamik im Fokus
Marc Marquez begann den Tag mit der neuen Verkleidungsvariante von Ducati, hat aber auch die bisherige Version weiterhin in der Garage zum Vergleich. Teamkollege Francesco Bagnaia testete eine Hybrid-Aerolösung mit 2025er-Windschild und 2026er-Verkleidung – eine Kombination, die bereits am Vortag bei Alex Marquez zu sehen war.
Aprilia setzt die Entwicklungsarbeit am auffälligen "Multi-Wing"-Heck der RS-GP fort, das nach dem Debüt gestern erneut im Fokus der Vergleichstests steht.
Die Zeiten der ersten Testsession
01. Alex Marquez (Gresini-Ducati) - 1:56.402 Minuten (31 Runden)
02. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.383 Sekunden (27)
03. Marc Marquez (Ducati) +0.387 (34)
04. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.527 (33)
05. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.624 (27)
06. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +0.728 (31)
07. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +0.843 (23)
08. Pedro Acosta (KTM) +0.851 (24)
09. Joan Mir (Honda) +0.866 (14)
10. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +0.888 (23)
11. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1.138 (27)
12. Alex Rins (Yamaha) +1.178 (26)
13. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +1.197 (25)
14. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.199 (12)
15. Brad Binder (KTM) +1.456 (31)
16. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1.764 (26)
17. Diogo Moreira (LCR-Honda) +2.388 (9)
18. Lorenzo Savadori (Aprilia) +2.500 (22)
19. Luca Marini (Honda) +2.771 (12)
20. Augusto Fernandez (Yamaha) +2.876 (20)
21. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +2.912 (22)
Alex Marquez mit vorläufiger Bestzeit
Nach der morgendlichen Testsitzung in Sepang führt Alex Marquez die Zeitenliste an. Mit 1:56.402 Minuten setzte der Gresini-Pilot die bisher schnellste Runde des Tests. Fabio Di Giannantonio folgt mit 1:56.785, Marc Marquez schob sich mit 1:56.789 auf Rang drei. Damit bleiben alle drei unter Joan Mirs Bestzeit von Tag 2.
Marc Marquez stürzte zuvor in Kurve 1, blieb aber unverletzt und kehrte später mit einer schnellen Runde zurück in die Box. Luca Marini meldete zwischenzeitlich ein technisches Problem in Kurve 9.
Update von Yamaha
Zur ersten Testsession an diesem Donnerstag ist nach der Zwangspause gestern auch Yamaha wieder ausgerückt. Vom Team heißt es: "Nach weiteren Untersuchungen, die über Nacht zwischen Japan und Italien durchgeführt wurden, um die Ursache für das technische Problem zu ermitteln, das am Nachmittag des ersten Tages an unserem Motorrad festgestellt wurde, und auf der Grundlage der bisher gesammelten Erkenntnisse hat Yamaha beschlossen, seine Aktivitäten auf der Rennstrecke des Sepang International Circuit wieder aufzunehmen."
Rückblick: Was gestern geschah
Yamaha ließ den zweiten MotoGP-Testtag in Sepang wegen eines ungeklärten Problems am neuen V4-Motor komplett aus. Nachdem es an Quartararos am Vortag ein technisches Problem gegeben hatte, blieb das gesamte Team aus Sicherheitsgründen in der Box.
Sportlich glänzte Honda: Joan Mir fuhr in 1:56.874 Minuten Tagesbestzeit und unterbot seine frühere Sepang-Qualifying-Zeit deutlich. Honda testete ein umfassend überarbeitetes Paket aus Chassis, Aero und Elektronik.
KTM konzentrierte sich auf Aerodynamik und Reifenverschleiß, Pedro Acosta und Maverick Vinales landeten knapp hinter der Spitze in den Top 5. Bei Ducati stand der Vergleich mehrerer Aero-Varianten im Fokus, schnellster Fahrer der Marke war Franco Morbidelli auf Rang zwei. Aprilia spulte ein Basis-Testprogramm ab (Bezzecchi P6). Regen beendete den Testtag vorzeitig.
Sepang, Testtag 3
Der dritte und letzte Testtag in Sepang ist in vollem Gange. Die Teams und Fahrer können noch einmal wichtige Daten und Eindrücke sammeln, um auf dieser Basis dann weiter an den Bikes zu arbeiten und sie für den letzten Vorsaison-Test in Buriram am 21. und 22. Januar vorzubereiten. Die gute Nachricht: Auch Yamaha ist heute wieder dabei. Im Ticker versorgen wir Dich mit den wichtigsten Infos von der Strecke.
Von: Juliane Ziegengeist